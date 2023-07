Takiego miejsca w gminie Mogilno brakowało! Środowiskowy Dom Samopomocy otwarty [zdjęcia]

2023-07-07, 17:59 Maciej Wilkowski/Redakcja

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie/fot. Maciej Wilkowski

50 osób z zaburzeniami i dysfunkcjami może otrzymać wsparcie w nowo otwartym Środowiskowym Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie. – Nie było takiego miejsca dla mieszkańców gminy Mogilno, a jest bardzo potrzebne – podkreśla p.o. kierownika Domu Kinga Luksztet.

– Inwestycję zapoczątkował list rodziców i opiekunów prawnych, który trafił na moje biurko, a w którym proszono mnie, abym pochylił się nad ich problemem, aby powstał taki ośrodek – mówił podczas uroczystego otwarcia burmistrz Mogilna Leszek Duszyński,



– To szansa dla tych osób, aby uzyskały pewną samodzielność, jest to również szansa dla ich rodzin. Rola tego ośrodka jest niekwestionowana, a jego brak rzeczywiście był tą białą plamą, którą udało się wymazać z mapy województwa kujawsko-pomorskiego – podkreślił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.



Co mieści się w placówce? – Pracownia gospodarstw domowego: tutaj będą się uczyć – a w zasadzie już uczą – higieny, dbania o siebie, dbania o czystość, prania, sprzątania – opowiada jedna z pracowniczek. – Jest pracownia komputerowa, pracownia doświadczania świata, pracownia arteterapii, ogrodniczo-porządkowa, no i chyba najlepsza z istniejących pracowni: kulinarna – śmieje się. – Sala jest świetnie przygotowana, jest bardzo duża, przestrzenna, jasna, dużo fajnych sprzętów, jest więc co robić z pacjentami – podkreśla inna z pracowniczek.



– Na tę chwilę mamy 18 podopiecznych – mówi p.o. kierownika Domu Kinga Luksztet. – Czym się zajmują? Generalnie wszystkim, najpierw muszą się określić, co chcieliby robić. Oni wiedzą, co lubią, tylko trzeba im wskazać drogę, ukierunkować – tłumaczy. – W samym Mogilnie, dla mieszkańców gminy Mogilno nie było takiego miejsca, a wydaje mi się, że jest bardzo potrzebne.



Dom otrzymał imię Teresy Kujawy, zmarłej w 2020 roku pedagog i radnej, która przez wiele lat zabiegała o ten ośrodek.



Placówka jest czynna pięć dni w tygodniu. Jej budowa kosztowała ponad 6 mln zł, z czego 4,6 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu.