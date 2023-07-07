Піша проща, Польсько-Український Дім, перевірка доріг та реконструкція веж

2023-07-07, 11:42  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
„Вірую в Церкву Христову" – гасло цьогорічної Пішої прощі Бидгоської дієцезії до Ченстохови/fot. Tatiana Adonis

„Вірую в Церкву Христову" – гасло цьогорічної Пішої прощі Бидгоської дієцезії до Ченстохови/fot. Tatiana Adonis

Бидгоські пілігрими вирушили на Ясну Гору. У Торуні створено
Польсько-Український Дім.

„Вірую в Церкву Христову" – гасло цьогорічної Пішої прощі Бидгоської
дієцезії до Ченстохови. Паломники вирушили вранці після меси в соборі. За 10 днів вони подолають понад 300 км. Паломники з Бидгощі прибудуть до Ченстохови 17 липня.

Психологічні, юридичні та бізнес-консультації, і перш за все: інтеграція.
Такі завдання ставлять перед собою засновники Польсько-Українського дому в
Торуні, який відкрито на вулиці Ячмінній на Староміській площі. Будинок буде відкритий для всіх, заявляють представники фонду «Добро для добра».

Водонапірні вежі в Ciechocinku пройшли реконструкцію. Символ найвідомішого
польського курорту повернув колишню славу. Мешканці та туристи тепер можуть
проводити час в їхньому унікальному оточенні та оздоровлюватися. У розпорядженні туристів весь комплекс веж з гротом і оглядовими терасами.

Дорожні служби кажуть: "Перевіримо" і починають переглядати траси, розмітку
на дорогах державного значення, в тому числі і в нашій області. Вони хочуть знати, чи не забагато на них знаків. Також чекають на відгук водіїв, які можуть подати свої зауваження на сайті Генеральної дирекції доріг національного значення та автомагістралей.

Bydgoszcz

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