Піша проща, Польсько-Український Дім, перевірка доріг та реконструкція веж
Бидгоські пілігрими вирушили на Ясну Гору. У Торуні створено
Польсько-Український Дім.
„Вірую в Церкву Христову" – гасло цьогорічної Пішої прощі Бидгоської
дієцезії до Ченстохови. Паломники вирушили вранці після меси в соборі. За 10 днів вони подолають понад 300 км. Паломники з Бидгощі прибудуть до Ченстохови 17 липня.
Психологічні, юридичні та бізнес-консультації, і перш за все: інтеграція.
Такі завдання ставлять перед собою засновники Польсько-Українського дому в
Торуні, який відкрито на вулиці Ячмінній на Староміській площі. Будинок буде відкритий для всіх, заявляють представники фонду «Добро для добра».
Водонапірні вежі в Ciechocinku пройшли реконструкцію. Символ найвідомішого
польського курорту повернув колишню славу. Мешканці та туристи тепер можуть
проводити час в їхньому унікальному оточенні та оздоровлюватися. У розпорядженні туристів весь комплекс веж з гротом і оглядовими терасами.
Дорожні служби кажуть: "Перевіримо" і починають переглядати траси, розмітку
на дорогах державного значення, в тому числі і в нашій області. Вони хочуть знати, чи не забагато на них знаків. Також чекають на відгук водіїв, які можуть подати свої зауваження на сайті Генеральної дирекції доріг національного значення та автомагістралей.