Піша проща, Польсько-Український Дім, перевірка доріг та реконструкція веж

2023-07-07, 11:42 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

„Вірую в Церкву Христову" – гасло цьогорічної Пішої прощі Бидгоської дієцезії до Ченстохови/fot. Tatiana Adonis

Бидгоські пілігрими вирушили на Ясну Гору. У Торуні створено

Польсько-Український Дім.

„Вірую в Церкву Христову" – гасло цьогорічної Пішої прощі Бидгоської

дієцезії до Ченстохови. Паломники вирушили вранці після меси в соборі. За 10 днів вони подолають понад 300 км. Паломники з Бидгощі прибудуть до Ченстохови 17 липня.



Психологічні, юридичні та бізнес-консультації, і перш за все: інтеграція.

Такі завдання ставлять перед собою засновники Польсько-Українського дому в

Торуні, який відкрито на вулиці Ячмінній на Староміській площі. Будинок буде відкритий для всіх, заявляють представники фонду «Добро для добра».



Водонапірні вежі в Ciechocinku пройшли реконструкцію. Символ найвідомішого

польського курорту повернув колишню славу. Мешканці та туристи тепер можуть

проводити час в їхньому унікальному оточенні та оздоровлюватися. У розпорядженні туристів весь комплекс веж з гротом і оглядовими терасами.



Дорожні служби кажуть: "Перевіримо" і починають переглядати траси, розмітку

на дорогах державного значення, в тому числі і в нашій області. Вони хочуть знати, чи не забагато на них знаків. Також чекають на відгук водіїв, які можуть подати свої зауваження на сайті Генеральної дирекції доріг національного значення та автомагістралей.