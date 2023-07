Dwa busy pełne krajanki tytoniowej, broń i amunicja. Akcja policji z Torunia [wideo, zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

PiS chce zmienić prawo geologiczne i górnicze, które umożliwi wywłaszczenie ze swojej ziemi Polaków, i to bez prawa do odszkodowania - uważają działacze… Czytaj dalej »

Już nie w ciasnych i ciemnych barakach, a w nowoczesnym przestronnym budynku przyjmuje swoich pacjentów Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku. To najdroższa… Czytaj dalej »

– Akcja toruńskich policjantów rozpoczęła się od przeszukania dwóch busów, które wjechały do Polski z zagranicy – mówi mł. asp. Dominika Bocian oficer prasowy toruńskiej Policji. – Samochody były wypełnione kartonami z krajanką tytoniu. W krótkim czasie policjanci przeszukali kilka nieruchomości. Wszędzie znajdowali następne partie krajanki. Jak wynika z naszych ustaleń, należność Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzanego podatku zostałaby uszczuplona o ponad 5,5 miliona złotych. Do tej sprawy toruńscy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn. Wszyscy usłyszeli już zarzuty tak zwanego paserstwa akcyzowego. Jeden z nich dodatkowo usłyszał zarzut posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Właśnie ten 52-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Pozostałym podejrzanym grożą wysoka grzywna lub karą pozbawienia wolności. Zastosowano wobec nich dozór policji i poręczenia majątkowe. Toruńscy policjanci skorzystali również ze wsparcia funkcjonariuszy z Gdyni, którzy na ich wniosek przeszukali magazyn na terenie Trójmiasta. Znaleźli tam również krajankę i papierosy bez polskich znaków akcyzy.

