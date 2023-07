Pielgrzymi Diecezji Bydgoskiej idą na Jasną Górę. Mają bagaże pełne intencji [zdjęcia]

2023-07-07, 11:00 Tatiana Adonis/Redakcja

10 dni i ponad 300 kilometrów do przejścia – w piątek (7 lipca) z Bydgoszczy wyruszyła diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku pątnicy idą pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

– Idę do swojej Matki, mam intencję – głównie proszę o zdrowie dla naszej rodzinki...

– Była taka potrzeba, było trzeba się gdzieś odnaleźć, poszukać swojej drogi...

– Piękne cuda się dzieją w czasie pielgrzymki i po pielgrzymce...

– Wszystko na chwałę Pana...

– Żeby wielbić Boga, żeby poznać ciekawych ludzi, i żeby mieć siłę i moc na dalsze życie... – mówili pątnicy.



– Jeśli chodzi o pielgrzymkowe dni, każdy wygląda inaczej. Jeśli chodzi o kilometry, najkrótszym dniem jest na pewno dzień czwarty – mówi ks. Krzysztof Klóska, kierownik pielgrzymki Diecezji Bydgoskiej. – Po kilku dniach intensywnych mamy wtedy chwilę odpoczynku, wchodzimy do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. 38 kilometrów to jest taki nasz „największy” dzień.



Pielgrzymi z Bydgoszczy dotrą do Częstochowy 17 lipca. W tym roku wyruszyli dwa tygodnie wcześniej niż zwykle, by modlitewna wędrówka na Jasną Górę nie kolidowała ze Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie.