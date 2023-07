Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku jest nie do poznania! Rekordowo drogi remont [zdjęcia]

2023-07-06, 21:15 Agnieszka Marszał/Redakcja

Do budynku u zbiegu ulic Szpitalnej i Wyszyńskiego przeniesiono specjalistyczne poradnie, które wcześniej były rozlokowane w różnych puntach miasta/fot. Agnieszka Marszał

Już nie w ciasnych i ciemnych barakach, a w nowoczesnym przestronnym budynku przyjmuje swoich pacjentów Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku. To najdroższa inwestycja w historii powiatu włocławskiego. Budowa i wyposażenie pochłonęły ponad 60 mln zł.

Do budynku u zbiegu ulic Szpitalnej i Wyszyńskiego przeniesiono specjalistyczne poradnie, które wcześniej były rozlokowane w różnych puntach miasta. Jest dużo miejsca, jest elektroniczny system kolejkowy, przeszklone boksy w rejestracji - zapewniające intymność - i wygodne szatnie dla pacjentów.



Po budynku oprowadzał dyrektor Sławomir Paździerski.



– Cały budynek ma ponad 3600 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, z tego ponad 2300 metrów to są same korytarze, co pokazuje, że zrobiliśmy więcej dla pacjentów, żeby się czuli bezpieczniej i przyjemnie, niż dla naszych pracowników. Projektując braliśmy pod uwagę nasze odczucia, jakbyśmy my chcieli być przyjmowani, jako pacjenci. W wejściu do budynku wyprowadziliśmy, jak nam się wydaje, ułatwienia. Pierwsze trzy kroki: „pobierz bilet, przejdź do rejestracji i zapraszamy do gabinetu" - mówi dyrektor Paździerski.



Szczegóły w relacji Agnieszki Marszał.