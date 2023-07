Konfederacja o zmianach w prawie geologicznym i górniczym: „Możliwe wywłaszczenia"

„Aktywni dla Torunia” - pod taką nazwą będzie działać troje toruńskich radnych wcześniej należących do klubu KO. W ugrupowaniu doszło do rozłamu:… Czytaj dalej »

Już nie w ciasnych i ciemnych barakach, a w nowoczesnym przestronnym budynku przyjmuje swoich pacjentów Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku. To najdroższa… Czytaj dalej »

– Powodem wywłaszczenia może być, np. to, że nasza posesja stoi nad złożami strategicznymi – wyjaśnia Dariusz Kubicki z Konfederacji. I przypomina, że za złoże uważa się również wodę, czy piaski kwarcowe. - Od tego momentu nikt nie będzie mógł być pewien wartości swojej nieruchomości, bowiem jeżeli okaże się, że nasza nieruchomość leży nad złożami, wtedy jej wartość spadnie praktycznie do zera. Nie możemy też być pewni, jak długo nasza nieruchomość pozostanie w naszych rękach, bo decyzją głównego geologa kraju może być ona nam odebrana bez prawa do odwołania – ocenia Kubicki (...). Działacze Konfederacji złożyli w toruńskim biurze senatora Koalicji Obywatelskiej Antoniego Mężydło pismo, w którym apelują o odrzucenie ustawy na najbliższym posiedzeniu Senatu (12 lipca). Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej. Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze" z 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami dostępna jest: TUTAJ Więcej: TUTAJ

