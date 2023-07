Rowerową Stolicą Polski została Biała Podlaska. Metropolia Bydgoszcz też ma się z czego cieszyć

2023-07-06, 18:12 Robert Erdmann/Redakcja

Gala podsumowująca rywalizację pod szyldem Rowerowej Stolicy Polski/fot. Robert Sawicki/bydgoszcz.pl

Dokładnie 1 czerwca 62 miasta prezydenckie i 90 gmin rozpoczęło rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Wzięło w niej udział ponad 70 tys. uczestników w całej Polsce. Podczas prawie 700 tysięcy treningów przejechali 12 milionów kilometrów! W bydgoskim Teatrze Kameralnym ogłoszono zwycięzców tego wyścigu.

– W zamyśle nasza akcja miała być połączeniem rywalizacji z rekreację i część uczestników tak do tego podeszła. Część jednak potraktowała to bardzo profesjonalnie. Przejechali niebotyczne odległości na rowerach. Wszystkim im gratuluję. Tak naprawdę każdy jest zwycięzcą. Działamy na rzecz wspólnego spędzania czasu, zdrowego trybu życia. Cieszę się, że nasze grono co roku rośnie - mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który w Teatrze Kameralnym otworzył galę podsumowującą tegoroczną edycję RSP.



Zanim rozpoczęło się wręczanie nagród dla najlepszych o swoim występie w Race Across America opowiedział Krzysztof Fechner. 43-letni mieszkaniec Zielonej Góry blisko 5 tys. km pokonał w 11 dni, 8 godzin i 58 minut!



Uwieńczeniem spotkania w Teatrze Kameralnym było wręczenie nagród najlepszym.

W klasyfikacji miast podobnie, jak przed rokiem także i tym razem z triumfu cieszyła się Biała Podlaska. Na podium znalazły się także Puławy i – na trzecim miejscu – Gniezno.

Warto dodać, że Metropolia Bydgoszcz zwyciężyła w rywalizacji miast powyżej 200 tys. mieszkańców. Nowością w tegorocznej RSP była rywalizacja gmin. Tutaj na podium miejsca zajęły Otyń, Łysomice i Kolsko.



Więcej w relacji Roberta Erdmanna.