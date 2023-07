„Sześć gwarancji lepszej Polski”. Polska 2050 przedstawia postulaty w Toruniu

2023-07-06, 14:11 Monika Kaczyńska/Redakcja

Wśród postulatów Polski 2050 Szymona Hołowni są też: ustawa o opiece o asystentach, VAT tylko od zapłaconych faktur i wizyta u lekarza w ciągu 60 dni/fot. Monika Kaczyńska

Wzrost nakładów na edukację czy rodzinny PIT – to niektóre propozycje Polski 2050 Szymona Hołowni. – Chcemy Polski gospodarnej – podkreślił toruński działacz ugrupowania Marcin Skonieczka.

Zdaniem przedstawicieli Polski 2050 politycy Zjednoczonej Prawicy źle zarządzają naszym krajem, marnotrawią energię i potencjał Polaków: przedsiębiorców, rolników oraz samorządów. Marcin Skonieczka przedstawił w Toruniu sześć postulatów – „gwarancji lepszej Polski”. – Postulat sześciu proc. PKB na edukację: złożyliśmy w zeszłym miesiącu projekt ustawy w Sejmie, która zakłada podwyższenie nakładów na oświatę, właśnie do sześciu proc. PKB – to jest wzrost o 35 miliardów złotych – mówił.



– Kolejne rozwiązanie to PIT rodzinny – chcemy wzorować się na rozwiązaniach we Francji: im więcej dzieci, tym niższe podatki. Następny postulat dotyczy energii dla obywateli: chcemy, żeby korzyści z tego, że powstaje jakaś farm, były dla wszystkich mieszkańców – czyli jeżeli w Twojej okolicy powstaje elektrownia wiatrowa albo farma fotowoltaiczna, to Ty powinieneś mieć możliwość zakupu tańszego prądu – wyliczał.



Pozostałe postulaty to: ustawa o opiece o asystentach, VAT tylko od zapłaconych faktur i wizyta u lekarza w ciągu 60 dni.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.