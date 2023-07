Nowe kluby w toruńskiej Radzie Miasta. To skutek rozłamu w Koalicji Obywatelskiej

2023-07-06, 12:39 Michał Zaręba/Redakcja

W czwartek (6 lipca) troje dawnych radnych KO poinformowała, że będą działać pod szyldem „Aktywni dla Torunia”/fot. Michał Zaręba

„Aktywni dla Torunia” – pod taką nazwą będzie działać troje toruńskich radnych wcześniej należących do klubu KO. W ugrupowaniu doszło do rozłamu: radni nie dostosowali się do dyscypliny klubowej podczas głosowania nad absolutorium dla prezydenta miasta Michała Zaleskiego.

W czwartek (6 lipca) poinformowali, że będą działać pod szyldem „Aktywni dla Torunia”. – Nazwa jest wymyślona przez naszych kolegów [z KO]. No przecież przez to [przez aktywność – przyp. red.] nas wyrzucili – uważa radny Maciej Krużewski. – Oprócz bieżącej współpracy z mieszkańcami mamy dużo projektów otwartych. Jako radni jesteśmy w zespole ds. Karty Miejskiej. Mamy jeszcze otwarty projekt dotyczący programu „Toruń bez raka”, budowa i rozbudowa zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego… – wyliczał.



Co dalej z klubem KO? – My jako klub radnych Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska Toruń powołaliśmy nowy klub w składzie ośmiu radnych – mówi przewodniczący klubu Łukasz Walkusz. – Teraz jako klub wspólnie z władzami partii musimy zastanowić się, co dalej z porozumieniem, jak widzimy nasze funkcjonowanie, w kontekście też prezydenta. Takie spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu – dodaje.