Котячий грип, очищення забрудненої землі та колодязь із XVI століття

2023-07-06, 12:06 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Міністерство охорони здоров’я по всій країні закликає власників котів із симптомами котячого грипу стежити за собою/фото: Pixabay

Котячий грип, боротьба з наслідками забруднення землі, залишки села XVI.

Міністерство охорони здоров’я по всій країні закликає власників котів із симптомами котячого грипу стежити за собою. Якщо вони помітили симптоми, схожі на грип, їм слід негайно звернутися до лікаря. Лукаш Бетанський, речник Воєводської санітарно-епідеміологічної станції в Бидгощі, також підкреслює, що можливість передачі вірусу котячого грипу людям є незначною.



Майже 27 гектарів забрудненої землі, внаслідок діяльності колишнього хімічного заводу „ZACHEM”, були очищені за допомогою інноваційної санаційної установки, - повідомляє Регіональне управління охорони навколишнього середовища в Бидгощі. З вересня 2021 року відкачано та очищено від отрутохімікатів понад мільйон двісті тисяч кубометрів підземних вод.



Під час будівельних робіт у Бидгощі знайшли колодязь із XVI століття. Дерев'яна будівля є залишком колишнього села, яке знаходилось у нинішньому районі Bartodzieje. Після консервації колодязь потрапить до Музею водогонів у Бидгощі.