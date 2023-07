Bezpłatna pomoc dla pacjentów i ich bliskich. W Tucholi otwarto Poradnię Zdrowia Psychicznego

2023-07-06, 10:48 Marcin Doliński/Redakcja

– Do Poradni mogą się zgłaszać zarówno pacjenci, jak i bliscy osób, które przeżywają kryzys psychiczny – mówi dyrektor szpitala Dariusz Rutkowski/fot. tuchola.pl

Każdy dorosły będzie mógł tu skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Wałowej 9 w Tucholi została uroczyście otwarta.

Placówkę koordynuje Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

– Jest to jeden z elementów Centrum Zdrowia Psychicznego „Empatia”, który funkcjonuje w Szpitalu Wojewódzkim w Świeciu. Mogą się tu zgłaszać zarówno pacjenci, jak i bliscy osób, które przeżywają kryzys psychiczny – mówi dyrektor szpitala Dariusz Rutkowski.



– W punkcie będą mogły uzyskać pomoc od psychologów, lekarzy psychiatrów. Dla mieszkańców miasta, powiatu tucholskiego będzie to nowa jakość, jeżeli chodzi o świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Będziemy świadczyć usługi naprawdę na najwyższym poziomie – zapewnia.



– Pacjent będzie cały czas koordynowany, nie tylko przyjedzie raz do lekarza i będzie miał opieką zdrowotną poprzez udzielenie wizyty i otrzymanie recepty, ale potem punkt koordynacyjny koordynuje całe leczenie pacjenta, stad też ta nazwa. To jest punkt, który ma koordynować dalszy postęp w leczeniu psychiatrycznym – dodaje dyrektor Rutkowski.



Świadczenia będą udzielane bezpłatnie. Są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Oferta zdrowotna skierowana jest do osób od 18. roku życia.



Podobna przychodnia funkcjonuje już w Chełmnie, kolejna będzie otwarta w Śliwicach.