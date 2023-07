Odkryli studnię z XVI wieku. Ślad po historii bydgoskiej dzielnicy Bartodzieje [wideo, zdjęcia]

2023-07-05, 15:35 Marta Kocoń/Redakcja

Na budowie przy ul. Fordońskiej 16 w Bydgoszczy archeolodzy odkryli drewnianą studnię z XVI wieku/fot. Kamil Bździan

Na nietypowe znalezisko natrafiono na budowie przy ul. Fordońskiej 16 w Bydgoszczy - archeolodzy odkryli tutaj drewnianą studnię z XVI wieku.

W środę - pod okiem Anny Siwiak z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Bydgoszczy - wydobyto i zabezpieczono poszczególne elementy obiektu. - To ślad po historii obecnej dzielnicy Bartodzieje - mówi archeolog. - Dawniej była to wieś, funkcjonował tu też folwark. Nie mamy bardzo dużo informacji na temat Bartodziejów, dlatego cieszy nas to znalezisko. Mogła to być studnia, która należała do indywidualnego gospodarstwa wiejskiego, ale mogła też być do użytku wspólnego. Przy okazji znaleźliśmy monetę – szeląg z XVI wieku oraz fragmenty naczyń ceramicznych - zarówno we wnętrzu, jak i w otoczeniu tych elementów konstrukcyjnych, i to właśnie na ich podstawie możemy datować studnię.



Znalezisko docelowo trafi na ekspozycję muzealną. - W Bydgoszczy znajduje się Muzeum Wodociągów, które bardzo chętnie pozyskuje takie zabytki, a one są unikatowe, to nie są rzeczy, które się znajduje nagminnie – mówi Siwak. - Bardzo się ucieszyli, dzisiaj odbył się demontaż i pakowanie. Każda belka została ofoliowana, ponieważ drewno jak wyschnie, to już praktycznie nie nadaje się do konserwacji. Najszybciej jak tylko można, zostanie więc przewiezione do laboratorium w Biskupinie, gdzie zostanie poddane zabiegom konserwatorskim, co potrwa – ze względu na proces technologiczny – od roku do półtora.