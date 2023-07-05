2023-07-05, 12:10 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

30 українських дітей, які вже більше року живуть тут, знайомляться з містом Бидгощ під час літніх таборів/fot: Elżbieta Rupniewska

Перше місце посіла директор Української світлиці, екскурсія на радіо для дітей, чиста вода у Політехніці.

Перше місце у конкурсі „Зірка можливостей” у номінації „Волонтер великого серця” посіла Лілія Загнітко – директор Української світлиці в Бидгощі. Фундація розвитку кваліфікації Stella Virium у Кракові нагородила Лілію за підтримку біженців війни та розвиток українських дітей та молоді.



30 українських дітей, які вже більше року живуть тут, знайомляться з містом Бидгощ під час літніх таборів, організованих для них фондом "Безпечний світ". Вони відвідують школи в Бидгощі, вивчають польську, але мало знають про місто. У вівторок разом зі своїми опікунами дітлахи відвідали місцезнаходження Польського радіо ПіК. Вони побачили, як виглядає робота журналістів та дізналися історію будівлі.



Студенти та співробітники Бидгоської Політехніки п'ють ... воду з крану. Завдяки співпраці з міським водоканалом в університеті з’явилося 19 дистриб'юторів негазованої та газованої води. Мета - популяризація вживання водопровідної води, яка є якісною в Бидгощі. Як результат - зменшення кількості пластикових пляшок.