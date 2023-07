Komisja Bezpieczeństwa w Toruniu zbierze się po śmierci 13-latki na ulicy Podgórskiej

Od ucha do ucha do 15:00

– W związku z tym tragiczny wypadkiem, w trybie pilnym zwołam posiedzenie komisji Bezpieczeństwa Organizacji Ruchu Drogowego. W jej skład wchodzą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zarządu Dróg i Urzędu Miasta. Przeanalizujemy głosy mieszkańców i udostępnione nam również inne informacje na temat tego tragicznego zdarzenia i spróbujemy sformułować wnioski – mówił Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta. Mieszkańcy apelowali do miasta o wyznaczanie na ulicy przejścia. Wnioski zostały odrzucone, ponieważ zebra miała się mieścić na łuku drogi. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że dziewczynka wbiegła na jezdnię wprost przed osobowego volkswagena. Kierująca samochodem 25-letnia kobieta trafiła do szpitala. Została jej pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Więcej o tej sprawie pisaliśmy tutaj .

