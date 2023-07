Klub Koalicji Obywatelskiej w Toruniu został rozwiązany, powstanie klub Platformy

2023-07-05, 10:58 Michał Zaręba/Redakcja

Toruńscy radni: Bartosz Szymanski, Maciej Krużewski i Margareta Skerska-Roman/fot. Michał Zaręba Radni Koalicji Obywatelskiej, w tym przewodniczący klubu Łukasz Walkusz/fot: Michał Zaręba

Rozwiązał się największy klub w toruńskiej radzie miasta, klub Koalicji Obywatelskiej. Dojdzie do podziału na Platformę Obywatelską i radnych niezrzeszonych.

Ma to związek z ostatnim głosowaniem w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Michała Zaleskiego, gdzie z dyscypliny miało wyłamać się troje z jedenastu radnych Koalicji Obywatelskiej.



Rozłamu nie chcieli Margareta Skerska-Roman i Bartosz Szymanski.



– To bardzo kuriozalna sytuacja, kiedy przewodniczący podejmuje decyzję o tym, żeby rozwiązać klub Koalicji Obywatelskiej. Startowaliśmy z jednej listy i uważam, że jesteśmy winni wyborcom, którzy na nas postawili, żeby dokończyć tę kadencję w pełnym składzie – powiedział Bartosz Szymanski.



– Z kolegą byliśmy przeciw wotum zaufania i absolutorium, wstrzymaliśmy się przy głosowaniu nad budżetem. Nasza decyzja poprzedzona była rozmowami. Przewodniczący naszego klubu doskonale wiedział o całej sytuacji. Przedstawiliśmy szereg argumentów, które w naszej ocenie nie były złamaniem dyscypliny – wyjaśniała Margareta Skerska-Roman.



Jak zaznaczają radni, decyzja była poprzedzona wnikliwą analizą. – Sprawdziliśmy to, co zadziało się w 2022 roku, ale też zbliżamy się do końca kadencji, to wzięliśmy szerszy obraz całej sytuacji tego, jak pan prezydent zarządza miastem i chodzi o komunikację miejską, czy obcinanie linii, walka o wrzosowisko. Przede wszystkim brakuje komunikacji z mieszkańcami. Ludzie zwracają się do nas i stwierdziliśmy, że nie da się dalej tego firmować swoją twarzą.



Wotum zaufania prezydentowi nie udzielił też radny Maciej Krużewski, a przypomnijmy, Kolacja Obywatelska ma porozumienie programowe z Michałem Zaleskim.



Najprawdopodobniej w radzie powołany zostanie ośmioosobowy klub Platformy Obywatelskiej.