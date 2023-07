Na Politechnice Bydgoskiej leją wodę… z kranu. To efekt współpracy uczelni z wodociągami [zdjęcia]

2023-07-05, 08:31 Maciej Wilkowski/Redakcja

„Kranówka” pojawiła się w 19 dystrybutorach na terenie Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia nawiązała współpracę z miejskimi wodociągami/fot: Ryszard Wszołek/Politechnika Bydgoska

Studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej piją... kranówkę. Dzięki współpracy z miejskimi Wodociągami na uczelni pojawiło się 19 dystrybutorów. Umożliwiają pobór wody niegazowanej oraz gazowanej.

– Bydgoska kranówka jest bardzo dobrej jakości, nawet lepsza od wody butelkowanej, co potwierdzają regularnie prowadzone badania – zapewnia Stanisław Drzewiecki, Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.



W ramach popularyzacji picia wody bydgoskiej, pracownicy uczelni otrzymają butelki wielokrotnego użytku. – Zachęcamy do zmiany przyzwyczajeń i do picia kranówki. To woda dobrej jakości i dostępna bezpłatnie dla studentów oraz pracowników. Ważny jest także wątek ekologiczny. Ograniczając zużycie wody butelkowanej, produkujemy bowiem mniej plastikowych odpadów. W okresie letnim, na potrzeby uczelni wykorzystywaliśmy dotychczas ponad 20 tysięcy butelek wody – powiedział prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej.