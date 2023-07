Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami w regionie!

2023-07-04, 19:15 Redakcja

W środę nad regionem mogą pojawić się gwałtowne burze i opady deszczu/fot. Pixabay

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy podał informację o zagrożeniach pogodowych na środę, 5 lipca. Zapowiadane są ulewne opady deszczu, oraz bardzo silne porywy wiatru.

We wtorek, 4 lipca sytuacja hydrologiczno-meteorologiczne jest stabilna. Tylko na południowym wschodzie miejscami występują burze z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, chwilami silnym.



– Jednak w środę pogoda się zmieni. Czekają nas niebezpieczne, miejscami gwałtowne burze (linia zbieżności i front). Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód – podaje Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Wojewódzkim.



Podczas burz mogą pojawić się ulewne opady deszczu, do 30-35 mm, w związku z szybkim przemieszczaniem się frontu zagrożenie większymi kumulacjami opadów jest małe. Choć nie wyklucza to gwałtownych wzrostów stanów wody lub podtopień, szczególnie w miastach.



Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że największym zagrożeniem będą bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru (nawet do 100 km/h), zwłaszcza w północno-zachodniej i centralnej części kraju. Na południu i południowym zachodzie silne porywy wiatru będą prawdopodobnie bardziej punktowe, ale tam z kolei wystąpi zwiększone ryzyko dużego gradu.



W godzinach wieczornych burze przesuną się na wschód i będą aktywne w pierwszej połowie nocy. Poza krańcami wschodnimi, przewidywane jest wydanie ostrzeżeń o burzach z gradem drugiego stopnia.



Po przejściu frontu nad Polską pogoda się uspokoi. W czwartek słabe burze możliwe będą tylko na krańcach południowo-wschodnich. W kolejnych dniach pojawi się upał.