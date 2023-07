W trosce o bezpieczny wypoczynek. „Akademia Bezpieczeństwa” dla dzieci [zdjęcia, wideo]

- Wakacje to dobry czas, aby zacząć przygodę z wojskiem i realizować swoje marzenia. Można to uczynić między innymi w WOT - zachęca porucznik Julia Rozworowska… Czytaj dalej »

Rozmawiały o tym, jak bezpiecznie wypoczywać i zachowywać się podczas wyjazdów, a także uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia w bydgoskim Myślęcinku zorganizowano w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczne wakacje 2023”. Dzieci uczyły się prawidłowego zachowania na peronie dworca. Zgodnie uznały, że nie można przekraczać żółtej linii, bo osoba może zostać potrącona lub zahaczona przez pociąg. Również poznały kluczowe elementy pierwszej pomocy. – To jest ten czas, kiedy trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, nie tylko w czasie roku szkolnego, ale również w czasie wakacji. Mamy tutaj dzieci, będące na półkoloniach i przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa – powiedziała komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, o udzielaniu pierwszej pomocy, o przekraczaniu granic. To dobrze wykorzystany czas przez te dzieci – dodał starszy inspektor Zbigniew Białkowski ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Jak podają mundurowi, nadrzędnym celem tych przedsięwzięć jest edukacja dzieci m.in. w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą czy bezpieczeństwa w trakcie wakacyjnych podróży. Więcej w relacji Tatiany Adonis. Do współpracy przy realizacji akcji włączyły się służby mundurowe z regionu oraz organizacje zajmujące się profilaktyką społeczną min. Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, Państwowa Straż Pożarna w Bydgoszczy, Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy, Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Maltańska Służba Medyczna Oddział Bydgoszcz.

