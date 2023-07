Bydgoszcz testuje autobus elektryczny. Kasowniki na bilety papierowe i fotele odporne na ścieranie

2023-07-04, 15:18 Tatiana Adonis/Redakcja

Trudno nie rozpoznać Mercedesa e-Citaro, który w ramach testów pojawił się na bydgoskich ulicach/fot: ZDMiKP w Bydgoszczy

Elektryczny Mercedes e-Citaro pojawił się na bydgoskich ulicach. Pojazd testują Miejskie Zakłady Komunikacyjne. Przez dziesięć dni będzie kursował na liniach nr 57 i 80, a w weekend na linii nr 59. To kolejny sprawdzian dla tego typu pojazdu.

Testowany pojazd ma silnik elektryczny. – Cała energia magazynowana jest w bateriach zabudowanych na dachu autobusu. Pojazd umożliwia podróż 72 pasażerom, mamy 31 miejsc siedzących. Autobus został wyposażony we wszystkie udowodnienia dla osób niepełnosprawnych. W tym między innymi na całej długości jest niskopodłogowe. Podłoga pokryta jest wykładziną antypoślizgową, dodatkowo autobus posiada też miejsca na wózek inwalidzki, wózek dziecięcy i rampę ułatwiającą dostanie się do pojazd – wymieniał Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



Oprócz tego pojazd jest wyposażony w klimatyzację, fotele autobusu jest odporne na ścieranie. Rozpoznanie go na bydgoskich ulicach nie powinno być trudne, pojazd zamiast miejskich barw, jest pomalowany na szaro. Brakuje w nim także tablicy bocznej z numerem linii. Kto chce się przejechać nowym autobusem, musi mieć przy sobie bilet papierowy. – Pojazd posiada jedynie kasowniki właśnie na tradycyjne, bilety papierowe – dodał Tomasz Okoński.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.



Od poniedziałku do piątku autobus elektryczny będzie kursował na liniach 57 i 80.

Linia numer 57

Odjazdy z pętli Błonie: 5:57, 11:48, 13:28, 15:12.

Odjazdy z pętli Dworzec Główny: 5:13, 10:54, 12:34, 14:12.

Linia numer 80

Odjazdy z pętli Port Lotniczy: 8:03, 10:03, 17:03.

Odjazdy z pętli Dworzec Główny: 6:52, 9:04, 16:01.



W weekendy Mercedes e-Citaro będzie obsługiwał linię 59.

Odjazdy z pętli Błonie: 14:35, 16:05, 17:35, 19:05, 20:40, 22:05.

Odjazdy z pętli Kapuściska: 13:45, 15:15, 16:45, 18:15, 19:45, 21:24.