Miał w domu ponad 4,5 kg narkotyków. Policyjna akcja na Szwederowie [wideo, zdjęcia]

2023-07-04, 13:44 Redakcja

Mieszkaniec Bydgoszczy usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, sąd aresztował go na trzy miesiące/fot. materiały policji

Bydgoscy policjanci zatrzymali 29-latka, u którego zabezpieczyli ponad 4,5 kilograma narkotyków. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W miniony piątek policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców bydgoskiego Szwederowa może posiadać w mieszkaniu narkotyki. - Pojechali pod wskazany adres. Przed posesją zauważyli podejrzewanego mężczyznę spacerującego z psem, a następnie poszli wraz z nim do jego mieszkania – relacjonuje mł. asp. Krzysztof Bratz z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Już po wejściu zauważyli leżący na stole susz roślinny. Przeprowadzone wstępne badanie wykazało, że to blisko 85 gramów marihuany. W trakcie dalszego przeszukania ujawnili jeszcze ponad 11 tysięcy tabletek MDMA o łącznej wadze blisko 4,5 kilograma. Zabezpieczone środki trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Dowodami w sprawie będą również: waga elektroniczna, gotówka, telefon komórkowy oraz puste woreczki strunowe.



W trakcie przeprowadzania czynności przez policjantów, do mieszkania przyszła kobieta. - W jej mieszkaniu również policjanci znaleźli narkotyki – informuje rzecznik. - Łącznie zabezpieczono ponad 4,5 kilograma środków odurzających i substancji psychotropowych.



Zarówno 29-letni mężczyzna, jak i 26-letnia kobieta zostali zatrzymani. Mieszkaniec Bydgoszczy usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, sąd aresztował go na trzy miesiące. Kobieta natomiast odpowie za posiadanie narkotyków i została objęta policyjnym dozorem.