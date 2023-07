Policja: 13-latka wbiegła na jezdnię, pod jadące auto. Śledztwo po tragedii w Toruniu

2023-07-04, 10:24 Redakcja/Michał Zaręba

W miejscu wypadku - na ul. Podgórnej w Toruniu - płoną znicze/fot. Michał Zaręba

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku w Toruniu, w którym zginęła 13-letnia dziewczynka. W miejscu tragedii płoną znicze.

Do wypadku doszło we wtorek o godz. 14.00 na ul. Podgórskiej w Toruniu. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letnia dziewczynka wbiegła na jezdnię wprost przed osobowego volkswagena – relacjonuje mł. asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. - W wyniku odniesionych obrażeń dziecko zginęło na miejscu.



Kierująca samochodem 25-letnia kobieta trafiła do szpitala. Została jej pobrana krew do badań na zawartość alkoholu lub substancji o podobnym działaniu. - Szczegółowe okoliczności tego wypadku są przedmiotem prowadzonego śledztwa – informuje rzeczniczka. - Policjanci przypominają rodzicom i opiekunom, by rozmawiać z dziećmi o ich bezpieczeństwie - apeluje. - Maluchy powinny wiedzieć, w jaki sposób bezpiecznie należy poruszać się po drogach, przechodzić na drugą stronę ulicy, zarówno po przejściu dla pieszych, jak również w miejscu niewyznaczonym.



Mieszkańcy prosili o przejście

Mieszkańcy od wielu lat skarżą się na brak przejścia dla pieszych w tym miejscu. – Nie ma pasów – nie ma żadnych znaków o ograniczeniu prędkości, nie ma spowalniaczy – wyliczają. – W tym miejscu, aby przejść na drugą stronę, trzeba łamać przepisy – mówi jeden z mieszkańców. – Powinny być pasy, prosili o to od wielu lat mieszkańcy. Pan prezydent powiedział, że nie ma takiej potrzeby, niestety doszło do tragedii, dziecko zginęło.



Do oskarżeń ustosunkował się toruńskich ratusz. Przypomniał, że na wniosek mieszkańców sprawą przejścia dla pieszych zajęła się Komisja Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zgodnie z jej decyzją specjalistyczna firma przeprowadziła audyt dotyczący bezpieczeństwa i ew. potrzeby wytyczenia przejścia na skrzyżowaniu ul. Podgórskiej i Gerwazego. „Wnioski [ws. wytyczenia przejścia dla pieszych – przyp. red.] nie uzyskały pozytywnej opinii z uwagi na geometrię drogi – proponowana lokalizacja przejścia dla pieszych w łuku drogi” – czytamy w komunikacie urzędu miasta.



„Wyznaczenie przejścia w miejscu faktycznego (dominującego) przekraczania jezdni byłoby niezgodne ze sztuką budowlaną i niebezpieczne (przed przystankiem autobusowym); należy zwrócić uwagę na fakt przekraczania jezdni w innych miejscach, niezwiązanych z dojściem dp przystanku, np. w rejonie „nieurządzonego parkingu” oraz przy ul. Gerwazego” – uznali przeprowadzający audyt.



Zwrócili też uwagę, że na ul. występuje oznakowanie pionowe A-3 „Inne niebezpieczeństwa” z tabliczką T-3 „Piesi” i że zgodnie z przepisami ruchu drogowego piesi, jeżeli są w odległości powyżej 100 m od przejścia dla pieszych, mogą przechodzić przez jezdnię również poza przejściem sugerowanym (z zachowaniem szczególnej ostrożności i nie zakłócając ruchu drogowego).