Porucznik Rozworowska: „Wakacje z WOT” to szansa na przygodę życia [Rozmowa dnia]

2023-07-04, 09:45 Michał Jędryka/Redakcja

Porucznik Julia Rozworowska, rzeczniczka 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej/fot. mg Porucznik Julia Rozworowska, rzeczniczka 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej/fot. mg

- Wakacje to dobry czas, aby zacząć przygodę z wojskiem i realizować swoje marzenia. Można to uczynić między innymi w WOT – zachęca porucznik Julia Rozworowska. Rzeczniczka 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej była gościem „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK.

Michał Jędryka: Zaczęły się wakacje, a Pani ma pani pomysł, jak je spędzić?

Porucznik Julia Rozworowska: To zaproszenie na „Wakacje z WOT”. To 16-dniowe szkolenie, po którym każdy ochotnik - nigdy wcześniej nie mający do czynienia z wojskiem - złoży przysięgę. Przez te 16 dni przede wszystkim zmieni swoje patrzenie na rzeczywistość, nauczy się wielu nowych umiejętności i pozyska nowe kompetencje. To szkolenie skierowane do osób, które skończyły 18 lat, są obywatelami Polski i nie były karane prawomocnym wyrokiem.

Zapraszamy wszystkich - zarówno uczniów, jak i nauczycieli, studentów – dlatego, że jest to okres wakacji, który umożliwia im 16 dni absencji od zajęć szkolnych czy zawodowych. Z reguły na naszych szkoleniach „Wakacje z WOT”, czy „Ferie z WOT” jest bardzo dużo młodych osób, więc jeśli ktokolwiek chce przeżyć przygodę życia, to zapraszamy w szeregi 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.



Po takim szkoleniu zostaje się żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej?

- „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…” - to brzmi bardzo dumnie. Przysięga odbędzie się 26 sierpnia na Różopolu. Zobowiązuje, żeby być zawsze gotowym i zawsze blisko. Daje wiele profitów - między innymi w wysokości uposażenia za gotowość i uposażenia za każdy dzień szkoleniowy. Do tego żołnierze mają zniżki między innymi na przejazdy komunikacją publiczną - młodzież ma dodatkowo 78 proc., to jeden z przywilejów.

Ale przede wszystkim jest to szkolenie intensywne, które pozwala dorosnąć, odciąć się od mamy, nauczyć się, że trzeba być punktualnym, wstać przed godziną 6.00, być może zabrzmi to trywialnie, ale skarpetki też trzeba samemu wyprać i pojawić się w miejscu zbiorowego żywienia na czas. Trzeba pamiętać o tym, że ma się przy sobie broń i za nią odpowiada, również karnie. Trzeba więc zmienić swój punkt widzenia i być może wakacje to właśnie ten czas dla wielu młodych osób, żeby dorosnąć.



Czy można to łączyć z pracą lub nauką?

- Zdecydowanie właśnie Wojska Obrony Terytorialnej dają możliwość zbilansowania życia prywatnego ze służbą – dlatego, że po 16-dniowym szkoleniu każdy z żołnierzy jest powoływany raz w miesiącu na weekend. Trzeba więc dopracować tylko grafik do swoich prywatnych zobowiązań – tak, żeby jeden weekend w miesiącu poświęcić na służbę państwu czy lokalnym społecznościom. (...)



8.K-PBOT od 2019 r. jest uczestnikiem programu „Wakacje z WOT”. Projekt powstał specjalnie dla uczniów, studentów i nauczycieli, ale także wszystkich osób, które 16 dni potrzebne na odbycie szkolenia podstawowego, są w stanie wygospodarować tylko w okresie wakacyjnym. W województwie kujawsko-pomorskim takie szkolenie odbędzie się w terminie 13-28 sierpnia 2021 r. Jeżeli zastanawiasz się, czy służba w WOT jest dla Ciebie, zadzwoń do rekrutera, który odpowie na Twoje pytania – mł. chor. Krzysztof Łydziński, tel. 601-597-713, bądź napisz na adres krzysztof.lydzinski@wot.ron.mil.pl