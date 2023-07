Amfetamina w kanistrze, a ten w aucie 50-latka. Mieszkaniec Włocławka z zarzutami

2023-07-03, 18:59 Redakcja

Około pół miliona złotych – tyle wynosi czarnorynkowa wartość narkotyków, które policjanci znaleźli u 50-letniego włocławianina. Mężczyźnie może grozić do 10 lat więzienia.

Kryminalni zajmujący się przestępczością narkotykową podejrzewali, że mężczyzna może przewozić znaczne ilości narkotyków. Potwierdziło się to w środę (28 czerwca), kiedy zatrzymali go do kontroli drogowej. – W bagażniku auta ujawnili 10-litrowy kanister z bezbarwną oleistą cieczą, który następnie zabezpieczyli do badań. Kolejne podejrzane środki znaleźli w mieszkaniu mężczyzny, gdzie zabezpieczyli prawie 50 gramów suszu roślinnego – sierż. szt. Tomasz Tomaszewski, Zespół Komunikacji Społecznej z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.



– 50-latek trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki zostały przewiezione do laboratorium kryminalistycznego w Bydgoszczy. Tam okazało się, że ciecz w kanistrze to 10 litrów płynnej amfetaminy, której czarnorynkowa wartość wynosi około pół miliona złotych. Z kolei susz roślinny okazał się marihuaną – dodaje.



Włocławianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.