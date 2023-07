Holendrzy i Amerykanie pomogą wyremontować menonicki cmentarz w Przechówku [zdjęcia]

2023-07-03, 14:19 Marcin Doliński/Redakcja

XVII-wieczny, czyli jeden z najstarszych w Polsce cmentarzy mennonickich w Przechówku koło Świecia zostanie odnowiony/fot. Marcin Doliński

Będzie remont jednego z najstarszych cmentarzy menonickich w Polsce. Mowa o nekropolii w Przechówku koło Świecia. Pieniądze na ten cel przekażą potomkowie menonitów, których udało się odszukać, oraz gmina.

– Jest to jeden z najstarszych cmentarzy protestanckich w województwie kujawsko-pomorskim – mówi Michał Wiśniewski ze Stowarzyszenia Lapidaria Zapomniane Cmentarze Pomorza i Kujaw. – Powstał na pewno już przed Potopem, gdzieś w 1640 roku można szacować, że już tutaj był. Znajduje się tutaj przynajmniej 70 nagrobków. Perełkami jest co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście nagrobków jeszcze z XVIII wieku. Naszym zadaniem wspólnie z gminą Świecie, ale także z potomkami Mennonitów ze Stanów Zjednoczonych i z Holandii będzie uporządkowanie tego cmentarza.



Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia, podkreśla, że nekropolia jest dla historii gminy szczególnym miejscem. – Udało się nawiązać kontakt z grupą Amerykanów, którzy chcą współfinansować pracę związane z przywróceniem tego cmentarza może nie do dawnej świetności, ale do takiego stanu, by pamięć nie zaginęła między krzakami, chaszczami (...).



Zadanie pod nazwą „Cmentarz w Przechówku” nie ograniczy się tylko do prac porządkowych. W planach jest m.in. wykonanie tablicy informacyjnej, odbycie cyklu spotkań z przedstawicielami menonitów z Holandii i Stanów, wykłady naukowe przybliżające ich religię i tradycje.



Zadanie dofinansowane jest ze strony partnerów zagranicznych, tj.: Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen z Holandii oraz Mennonite Polish Studies Association, działającej przy Bethel College w Kansas, USA.



Całość prac ma być zrealizowane do 2024 roku.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.