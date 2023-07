Budowa mostów nad Brdą nie zakończy się w lipcu. Będzie ponad pół roku opóźnienia

2023-07-03, 12:25 Redakcja

Budowa mostów nad Brdą nie zakończy się w lipcu. Będzie opóźnienie /fot. ZDMiKP Bydgoszcz

Inwestor poprosił o zmianę terminu oddania przeprawy drogowej przy ul. Kazimierza Wielkiego tłumacząc, że na ciągłość prac miały, bądź wciąż mają wpływ: pandemia, wojna na Ukrainie oraz trudne warunki hydrologiczne.

Inwestycja miała być zakończona z końcem lipca. Teraz ten termin został przesunięty na koniec lutego 2024 roku.



Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej poinformował, że „w związku z pandemią i wojną w Ukrainie, które zakłóciły ciągłość budowy, Wykonawca wniósł (...) wniosek o zmianę i wydłużenie terminu realizacji zadania o sześć miesięcy. Dodatkowo napotkane przez wykonawcę utrudnienia związane z odmiennymi warunkami hydrologicznymi pod obiekty mostowe i komory kanalizacji deszczowej, również wpłynęły na termin końcowy zadania. Wobec powyższego konieczne stało się wydłużenie terminu na realizację całej inwestycji (…) ” – czytamy w komunikacie.



Most tramwajowy oraz torowiska na ul. Toruńskiej i Perłowej mają być gotowe do 15 grudnia tego roku, natomiast prace drogowe oraz most drogowy mają się zakończyć do 29 lutego przyszłego roku.