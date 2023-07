Bydgoski punkt pomocy Ukraińcom zmienił adres. Teraz działa w budynku UKW [wideo, foto]

2023-07-03, 14:57 Tatiana Adonis/Redakcja

Nowe miejsce, nowe otwarcie ale wciąż ten sam cel - wsparcie uchodźców. Prowadzony przez grupę „Bydgoszcz pomaga Ukrainie” punkt pomocowy zmienił lokalizację. Obecnie mieści się w pawilonie E przy ul. Chodkiewicza 30 na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Uczelnia nie udostępniła społecznikom pomieszczeń za darmo, ale opłata jest symboliczna. Umowa już została podpisana i oficjalnie rozpoczęto wydawanie darów.



– Punkt powstał dla kobiet, które przyjechały z małymi dziećmi i nie mogą iść do pracy – mówi Joanna Czerska – Thomas. – Mamy przykład kobiety, która przyjechała tutaj z trójką dzieci swoich i do tego jeszcze zaadoptowała dziewiątkę.



– Wszystkie nasze działania odbywają się pod patronatem Fundacji Diversity, żebyśmy byli jak najbardziej przejrzyści, i aby firmy mogły nami współpracować. (...) – dodaje Kosma Kołodziej. – Pomogliśmy do tej pory ponad 27 tysiącom osób. (...) Są to głównie kobiety z dziećmi, ale także osoby w starszym wieku, które nie mogą podjąć pracy, osoby z niepełnosprawnościami, także chore onkologicznie.



– Wielki honor dla państwa za bezinteresowną pomoc – mówi prof. Jacek Woźny, rektor UKW. – My pójdziemy naszym skromnym tropem, na ile możemy, żeby też bezinteresownie pomóc.



Joanna czerska-Thomas podkreśla że pomoc będzie udzielana tak długo, jak to będzie konieczne. – Umowę mamy podpisaną do końca roku i mamy taką nadzieję, że ta wojna do końca roku się skończy.



Grupa „Bydgoszcz pomaga Ukrainie” działa od pierwszych dni wojny na Ukrainie. Wcześniej jej punkt mieścił się na rogu Gdańskiej i Kamiennej, potem przy Kościuszki. Obecnie wsparcie udzielane jest przy Chodkiewicza 30. Punkt przyjmuje dary od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00, ich wydawanie odbywa się w dni powszednie między 10:00 a 12:00.

