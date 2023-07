Brak tramwajów na Gdańskiej i dwukierunkowe ulice. Jak wygląda centrum Bydgoszczy? [zdjęcia]

Z ulicy Gdańskiej zniknęły już tramwaje, a kierowcy muszą jeszcze uważniej patrzeć na znaki, bo zmienia się organizacja ruchu. Ze Słowackiego nie można skręcić w Gdańską, z Gdańskiej w Mickiewicza, a odcinek ul. 20 stycznia przy parku stał się dwukierunkowy. To zaledwie część zmian. – Trzeba będzie się we wszystkim odnaleźć – przyznają kierowcy. Jednak część użytkowników dróg miała problemy z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. – Strasznie, zastanawiam się, jak ja tu wyjadę – wspomniał kierowca. Tym oznaczeniem byłem przekonany, że tu przejadę. Chociaż było, że jest droga ślepa. Rzeczywiście dzisiaj byłem zaskoczony, bo jechaliśmy na Gdańską, a dojechaliśmy tylko dotąd – wspomniał kolejny. Niektórzy zaznaczają, że po prostu trzeba będzie się nauczyć i zorientować. Nie brakuje też głosów optymizmu. – Każdy remont daje nam wielką przyszłość, jestem bardzo wyrozumiały. Interesowałem się tym, nic mnie nie zaskakuje. Część kierowców już w sobotni poranek wybrała się na ulice, żeby zorientować się w zmianach. Też pojawiły się głosy, jak można inaczej przeprowadzić samochody. – Mogliby tu zrobić i wjechać w Pomorską, byłoby bliżej z tej strony. Moim zdaniem trochę nie pomyśleli. Zmiany wiążą się z budową zbiorników retencyjnych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację. Prace na ul. Gdańskiej będą prowadzone w trzech miejscach: przy placu Wolności, ul. Słowackiego oraz al. Mickiewicza. Więcej na temat zmian w ruchu i komunikacji pisaliśmy tutaj .

