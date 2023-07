Pokaz potencjału rolnictwa w Minikowie. Na rolników czeka kilkaset odmian roślin i firm

2023-07-01, 18:01 Ireneusz Sanger/Redakcja

Na targach rolniczych w Minikowie można poznać setki odmian roślin i nie tylko/Fot. Ireneusz Sanger

Najnowsze rozwiązania stosowane w produkcji rolnej, od maszyn po usługi doradcze są prezentowane na Międzynarodowych Targach AGRO-TECH w Minikowie. Stoiska tematyczne wypełniło ponad 250 wystawców.

Z kolei na Kujawsko-Pomorskich Dni Pola można zapoznać się z szeroką gamą roślin uprawnych.



– Blisko 400 odmian roślin uprawnych, ponad 500 obiektów demonstracyjnych. Takich gatunków jak rzepak ozimy, zboża ozime, zboża jare, buraki cukrowe, kukurydza, rośliny bobowate, trawy i mieszanki traw. To wszystko po to, żeby rolnicy mogli wybrać jak najlepsze odmiany do swoich gospodarstw i zasiać je już w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Poletka bez ochrony, ale też z ochroną, nawadniane i nie nawadniane, żeby każda odmiana pokazała swój maksymalny potencjał. Firmy nasienne, przedsiębiorstwa z branży ochrony roślin, firmy nawozowe, dystrybucyjne. To wszystko znajdą rolnicy właśnie tutaj – mówił Dawid Skotnicki, komisarz wystawy.



Trzecim wydarzeniem odbywającym się w sobotę i niedzielę (1-2 lipca) w Minikowie jest Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Ta będzie otwarta w godzinach 10:00 – 17:00.