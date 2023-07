Lawendowe pole nie musi być tylko fioletowe. Jak wygląda Festiwal w Leszczach? [zdjęcia]

2023-07-01, 15:13 Maciej Wilkowski/Redakcja

W sobotę Leszcze zamieniły się w jedno wielkie lawendowe pole/fot. Maciej Wilkowski

Lawendowe święto trwa w Leszczach pod Złotnikami Kujawskimi. Odbywa się tam 6. Festiwal Lawendy na Kujawach. W jego programie m.in. warsztaty, artystyczne występy i wiele atrakcji związanych z lawendą.

Jak się okazuje, z tej rośliny można pozyskać wiele interesujących produktów. – Syrop lawendowy i oczywiście saszetki z lawendą do szuflady. Jestem tutaj pierwszy raz i zobaczymy, czy mi się spodoba. Jeśli tak, to będę polecać wszystkim innym.



– Mamy różnorodne woreczki z lawendą, w różnych kształtach: sowy, kapelusza, serduszka, laleczki. Jest też nowość, miód lawendowy, posiadamy też lawendę do ciast. można dodać syrop lawendowy. Mamy lemoniadę i różne kosmetyki, jak i również kolczyki i najróżniejsze rzeczy związane z lawendą – powiedziała jedna z kobiet.



– Święto lawendy odbywa się u nas co roku, w pierwszą sobotę lipca. Jest to już tradycja i gromadzi bardzo dużo zainteresowanych osób tego typu wydarzeniami – zaznaczyła Karolina Gronkowska, prezes stowarzyszenia Lovenda Kujawska.



Wspomniane stowarzyszenie zajmuje się również produkcją tej rośliny. – Tutaj jest lawenda wyprodukowana właśnie w gospodarstwie Lovenda Kujawska. Jest sześć odmian: od białej, przez różową, atramentową, purpurową. Sadzonki mają od 30 do 70 cm, te mniejsze nadają się na balkony, jak i w do ogrodów.



Lawendowy festiwal potrwa w Leszczach do 19:00.