Raz na zielono z 1 lipca 2023 [transmisja]

2023-07-01, 12:00 Janusz Wiertel

Raz na zielono w Polskim Radiu PiK

Lipiec to najgorętszy miesiąc w roku, dlatego w tym okresie rośliny wymagają szczególnej troski – podlewania, nawożenia, ochrony przed szkodnikami i chorobami. Cieszymy się owocami, plonami z warzywnika i pięknem kwiatów. A co jeszcze trzeba zrobić w ogrodzie w lipcu? Na to pytanie odpowiedzą zaproszeni do programu eksperci. Telefon czynny w trakcie audycji: 52 345-50-90. Transmisja wideo na www.radiopik.pl a także w radiowych profilach na Facebooku i YouTube. Zaprasza Małgorzata Burchardt.