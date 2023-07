Targi AGRO-TECH w Minikowie i możliwe utrudnienia na DK nr 10

2023-07-01, 10:49 Ireneusz Sanger/PAP/Redakcja

Co roku w Minikowie odbywają się targi rolnicze/Fot. Tomasz Kaźmierski, archiwum

Jak zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia w Minikowie mają związek z zaplanowanymi na sobotę i niedzielę Międzynarodowymi Targami Rolno-Przemysłowymi AGRO-TECH.

Targi obywają się na terenach wystawowych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego, położonych przy krajowej „dziesiątce” w Minikowie na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Nakłem nad Notecią.



Ponad 250 wystawców prezentować będzie niemal wszystko, co związane jest z rolnictwem - od ciągników i maszyn polowych po usługi rolnicze i agroenergetykę. Nie zabraknie też stoisk ogrodniczych, gospodarstw pasiecznych i z twórczością ludową.



Na polach demonstracyjnych rolnicy będą mogli zapoznać się z setkami odmian roślin, ich uprawą, w tym nawadnianiem i nawożeniem, oraz wdrażaniem innowacji.



Z kolei wystawa promuje polską hodowlę zwierząt i jest okazją do wymiany doświadczeń między hodowcami. Przyznane zostaną nagrody branżowe.



Nie zabraknie też konferencji tematycznych oraz debaty nt. konkurencyjności polskiego rolnictwa. Zapowiedziana została wizyta ministra rolnictwa i rozwoju wsi.



Dyżurna Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Arleta Morgut podkreśliła, że w związku z targami może występować spowolnienie ruchu na trasie.



Każdego roku tragi AGRO-TECH, w ramach których obywają się Dni Pola i Wystawa Zwierząt Hodowlanych, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Przyjeżdżający na nie uczestnicy parkują samochody na przydrożnych placach, przez co na DK 10 tworzą się korki. Utrudnienia na trasie zwykle trwają od rana do późnego popołudnia.