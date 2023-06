Nowa grafika na tramwaju im. Andrzeja Szwalbego w stulecie jego urodzin! [wideo, foto]

2023-06-30, 14:09 Tatiana Adonis/Redakcja

Tramwaj Andrzeja Szwalbego z nową grafiką na stulecie urodzin wybitnego bydgoszczanina (jw)

Tramwaj, któremu patronuje Andrzej Szwalbe zyskał nową grafikę, którą wykonała firma Pesa. Prezentacja składu w nowej odsłonie odbyła się na pętli tramwajowej przy ul. Rycerskiej w Bydgoszczy.

Dzień wybrano nieprzypadkowo, 30 czerwca przypada bowiem setna rocznica urodzin wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej oraz honorowego obywatela Bydgoszczy. Przypomnijmy też, że rok 2023 w mieście ogłoszony został Rokiem Andrzeja Szwalbego.



– Andrzej Szwalbe to wielki twórca, budowniczy bydgoskiej kultury i bydgoskich obiektów kulturalnych – przypomina Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.



– Dyskutowaliśmy w Pesie, jak opowiedzieć o tym, dlaczego chcieliśmy, żeby ten tramwaj został tak specjalnie oklejony. Pomyśleliśmy, że takim słowem, które łączy pana Andrzeja Szwalbego z Pesą jest „wizja" – Maciej Grześkowiak, dyrektor do spraw projektów strategicznych i komunikacji Pesy. – Kiedy Szwalbe w 1938 roku przyjechał do Bydgoszczy i potem przez dziesięciolecia rzucał kolejne pomysły na to, żeby Bydgoszcz stawała się miastem muzyki i miastem kultury znanym nie tylko w Polsce i w Europie, to na pewno wielu ludzi pukało się w czoło. Myślę, że podobnie było dwadzieścia parę lat temu, kiedy kilku wizjonerów z bydgoskiej Pesy powiedziało, że będą tutaj produkować tramwaje. Wtedy też wiele osób pewnie pukało się w czoło. Dzisiaj te tramwaje jeżdżą po wielu europejskich miastach i te obydwie wizje się zrealizowały.



– Chcieliśmy, żeby ten tramwaj pozostał w czarno-białej kolorystyce nawiązującej do klawiszy fortepianu – mówi projektantka Marta Wota z Pesy. – Wkomponowaliśmy w sylwetę pojazdu Operę Nova, Akademię Muzyczną oraz Filharmonię Pomorską, do których powstania przyczynił się właśnie Andrzej Szwalbe. Zaprojektowaliśmy także specjalne liternictwo, w którym możemy odnaleźć motyw pięciolinii.



W piątek, 30 czerwca tramwaj, któremu patronuje Andrzej Szwalbe kursuje na trasie linii nr 8. W kolejne dni będzie można do niego wsiąść na innych liniach.

Relacja Tatiany Adonis