Chciała uniknąć więzienia, więc uciekała przed policją. Pościg w Świekatowie [zdjęcia]

2023-06-30, 12:06 Redakcja

Policjanci z powiatu świeckiego ścigali – najpierw radiowozem, a następnie pieszo – 32-latkę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej/fot. KPP Świcie Policjanci z powiatu świeckiego ścigali – najpierw radiowozem, a następnie pieszo – 32-latkę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej/fot. KPP Świcie Policjanci z powiatu świeckiego ścigali – najpierw radiowozem, a następnie pieszo – 32-latkę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej/fot. KPP Świcie

Policjanci z powiatu świeckiego ścigali – najpierw radiowozem, a następnie pieszo – 32-latkę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Mundurowi wiedzieli, że sąd wydał wobec niej nakaz doprowadzenia do zakładu karnego.

Policjanci z posterunku w Bukowcu, podczas patrolu w rejonie gminy Świekatowo postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kobietę kierującą passatem. Była ona znana funkcjonariuszom, mundurowi wiedzieli, że został wobec niej wydany nakaz doprowadzenia do zakładu karnego.

Pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierująca gwałtownie przyśpieszyła i zaczęła uciekać. Policjanci ruszyli w pościg. Do akcji włączyli się mundurowi „patrolówki” ze Świecia. Kobieta kontynuowała niebezpieczną jazdę drogą w kierunku Świecia, a następnie w stronę Zbrachlina. W Tuszynach zjechała w drogę leśną, gdzie ostatecznie porzuciła pojazd i kontynuowała ucieczkę pieszo.

Funkcjonariusze zatrzymali uciekinierkę i potwierdzili swoje przypuszczenia. Była to 32-letnia mieszkanka powiatu świeckiego. Sąd Rejonowy w Świeciu wydał nakaz doprowadzenia jej do zakładu karnego. Ponadto, jak się okazało, kierowała autem bez uprawnień.

Za niezatrzymania się do kontroli drogowej i kierowanie bez uprawnień kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Po czynnościach, policjanci doprowadzili uciekinierkę do zakładu penitencjarnego, gdzie spędzi blisko pół roku.