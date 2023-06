70-latka chciała zainwestować w kryptowaluty. Straciła około 150 tysięcy złotych

2023-06-30, 11:30 KMP w Bydgoszczy/Redakcja/Marta Kocoń

Oszuści cały czas szukają nowych metod wyłudzenia pieniędzy. Również za sprawą kryptowalut/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Sprawcy oszustw podszywają się pod maklerów giełdowych zachęcających do inwestowania w kryptowaluty. Tę metodę złodzieje wykorzystali ostatnio w Bydgoszczy.

70-letnia bydgoszczanka chciała zainwestować pieniądze w kryptowaluty. Sprawcy podający się za maklerów giełdowych nawiązali z nią kontakt przez komunikator, a następnie namówili do zainstalowania na telefonie i komputerze oprogramowania dającego zdalny dostęp do wspomnianych urządzeń. W ten sposób weszli w posiadanie jej danych osobowych i bankowych do logowania, doprowadzając do utraty przez kobietę blisko 150 tysięcy złotych.



Jak zauważają funkcjonariusze, uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą specjalnego oprogramowania, to dziś częste sposoby działania oszustów. Ci wymyślają nowe metody wyłudzania pieniędzy.



Pokrzywdzeni nie podejrzewają złych intencji swoich rozmówców, sami przekazują informacje wrażliwe, ufając, że po drugiej stronie jest faktycznie osoba, która jest tym, za kogo się podaje: maklerem giełdowym, policjantem, pracownikiem poczty czy innej instytucji.



Policja przypomina, że nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do konta. Nie należy także otwierać przesłanych linków, nie znając ich zawartości oraz instalować dodatkowych oprogramowań na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku.



Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy „doradca” inwestycyjny. Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy. Podejrzewając, że ktoś próbuje dokonać oszustwa, należy powiadomić policję.



Funkcjonariusze apelują również do bliskich osób starszych, żeby zadbać o bezpieczeństwo seniorów. Warto zwiększyć ich wiedzę o zagrożeniach, uczulić na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Przykładem takiej troski może być rozmowa ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony takich osób.