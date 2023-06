W tym roku już trzy osoby zginęły na kujawsko-pomorskich przejazdach kolejowych [Rozmowa Dnia]

2023-06-30, 09:44 Marcin Kupczyk/Redakcja

W kwietniu bieżącego roku, na przejeździe kolejowym w Lnianie, 47-letni kierowca forda wjechał pod pociąg towarowy/fot. KPP Świecie/archiwum

– Za 99 procent wypadków na przejazdach kolejowych odpowiadają kierowcy - powiedział Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, gość porannej Rozmowy Dnia. Dlatego jednym z działań spółki są tak zwane Bezpieczne Piątki.

Marcin Kupczyk: Wakacje już się rozpoczęły, mamy wzmożony ruch na drogach, także na przejazdach kolejowych, więc rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie. Wśród różnych działań organizują państwo m.in. cykl akcji, pt. Bezpieczny Piątek, jak rozumiem, chodzi o każdy piątek wakacji. Proszę powiedzieć, co w takie piątki zwykle się dzieje, jak przebiega ta akcja.





Przemysław Zieliński: Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów Polskich Linii Kolejowych. W tym celu budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, modernizujemy przejazdy montując dodatkowe zabezpieczenia, szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za te kwestie, a od 18 lat prowadzimy kampanię społeczną „Bezpieczny Przejazd". Właśnie w ramach tej kampanii prowadzimy akcje prewencyjne na przejazdach. Od początku wakacji, w każdy piątek, w całym kraju kierowcom, rowerzystom i osobom pieszym rozdawane są materiały informacyjne o prawidłowym zachowywaniu się podczas przekraczania przejazdów. Takie działania są prowadzone w każdym województwie, także w województwie kujawsko-pomorskim. Przez całe wakacje, co piątek można spotkać naszych pracowników, czy też funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na wyznaczonych przejazdach.





Co mówią osoby, które biorą udział w tej akcji, co jest na ulotkach?





Przede wszystkim na ulotkach zamieszczone są podstawowe zasady bezpieczeństwa i ruchu drogowego, informacje o tym, jak zachowywać się na przejazdach kolejowo -drogowych, jak zachowywać się na terenie kolejowym. Informujemy również o żółtej naklejce. Te same informacje przekazywane są także podczas spotkań edukacyjnych w szkołach i przy szkołach, oczywiście w wakacji tych spotkania nie ma, natomiast chcemy dotrzeć również do rodziców dzieci, po to, aby widzieli, jak bezpiecznie przyjechać przez tory, jak bezpiecznie zachowywać się na styku drogi i torów.





Na ilu przejazdach regionu jesteście?





Jesteśmy zawsze na kilku przejazdach, tam, gdzie ruch samochodów jest spory i również ruch pociągów jest dość znaczny. Także tam, gdzie zdarzają się niebezpieczne sytuacje również pojawiają się nasi pracownicy, aby przekazywać materiały edukacyjne użytkownikom ruchu drogowego.





Czy mają państwo odzew z drugiej strony? Jak na waszą obecność na tych przejazdach reagują kierowcy





Odzew jest najczęściej pozytywny. Kierowcy dziękują nam za przypomnienie tych podstawowych zasad, tego, czego uczyli się często kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu podczas przygotowań nauki jazdy, czy podczas przygotowywania się do testów przy zdawaniu na prawo jazdy. Potwierdza się konieczność organizowania tych akcji, przypominania o podstawowych zasadach po to, abyśmy w czasie codziennych podróży zwłaszcza tych wakacyjnych, których jest więcej, abyśmy czuli po prostu się bezpieczniej.





Smutnym akordem naszej rozmowy jest tragiczny wypadek w naszym województwie, zderzenie samochodu osobowego z pociągiem w Chełmży. Zginął kierowca volkswagena, który wjechał pod pociąg. Proszę powiedzieć, jak często dochodzi do takich tragedii w naszym kraju.





Niestety, z naszych statystyk wynika, że za 99 procent niebezpiecznych sytuacji na przejazdach opowiadają kierowcy. Najczęściej jest to wynik brawury, nieuwagi, pośpiechu, jazdy na pamięć. Mogą temu zapobiec rozsądek i zasady bezpieczeństwa właśnie także te, które przekazujemy podczas bezpiecznych piątków. W tym roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego doszło do siedmiu wypadków na przejazdach, w wyniku czego 3 osoby poniosły śmierć, a 2 osoby zostały ranne. W zeszłym roku takich sytuacji było 11, w tym 2 wydarzenia z udziałem pieszych. W wyników tych wypadków w zeszłym roku zginęły 4 osoby, a 3 zostały ranne. Te podstawowe błędy, które prowadzą do tragedii na przejazdach ciągle się powtarzają: mówimy o ignorowaniu znaku STOP, o przejeżdżaniu pod zamykającymi się rogatkami, o omijaniu półrogatek, czy też blokowaniu przejazdu i wjeżdżaniu na tory w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, że uda nam się z tych torów zjechać. Kierowcy też nie pamiętają, jak należy się zachować, gdy auto zostanie unieruchomione na torach. My zawsze zalecamy, aby zbliżając się do przyjazdu zachować szczególną ostrożność. Warto zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, w jakie urządzenia te przejazdy wyposażono, nawet jeśli wydaje się nam, że rozkład jazdy pociągów znamy na pamięć (...).

TUTAJ