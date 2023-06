Ciemne chmury nad Kujawami i Pomorzem. Burze mają nadejść po południu

2023-06-30, 08:30 Redakcja

Od piątkowego popoudniua (30 czerwca) nad kujawsko-pomorskim mają rozpocząć się burze/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w piątek (30 czerwca) od popołudnia do wieczora.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński.



Synoptyk IMGW prognozuje, że w piątek od godz. 15 do 22 wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami może wystąpić grad.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.