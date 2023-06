Wyposażenie szpitala i opatrunki. Kujawsko-Pomorskie wciąż pomaga Ukrainie

2023-06-30, 10:17 Maciej Wilkowski/Redakcja

Ambulans ratunkowy dla Charkowa na Ukrainie/ fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Warte milion złotych wyposażenie szpitala oraz wakacje dla dzieci - to kolejna pomoc województwa kujawsko-pomorskiego dla Ukrainy.

– Myślę, że właśnie w takich działaniach nabiera przedmiotowości określenie: „daruj dobro" – mówi Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa.

Na ostatniej sesji sejmiku została podjęta uchwała o wsparciu dla Obwodu Chmielnickiego. Będzie to bardzo konkretna pomoc.



– To jest wyposażenie szpitala, które kosztuje koło 700 tysięcy złotych, a materiały opatrunkowe i wszystkie inne rzeczy potrzebne do ratowania ludzkiego życia są warte około 300 tysięcy złotych – mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.



Ostrowski powiedział też, że województwo chciałoby zorganizować letni wypoczynek dla około 2 tysięcy ukraińskich dzieci z terenów objętych wojną.



– Mamy takie możliwości, mamy własne ośrodki, trwa okres wakacyjny, więc uwalniają się pewne możliwości w internatach, czy w innych obiektach. Takie deklaracje złożył marszałek Całbecki w czasie swojej niedawnej wizyty w Charkowie, gdzie zjechali się ludzie z różnych stron Europy, żeby zastanawiać się nad tym, jak pomagać Ukrainie.



Przypomnijmy: w tym tygodniu Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego przekazała do Charkowa w pełni wyposażoną, wartą 100 tysięcy złotych karetkę pogotowia.