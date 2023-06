Muzycznie, gimnastycznie, sympatycznie! W weekend atrakcji nie zabraknie [przewodnik]

2023-06-30, 11:08 Redakcja

Koniec tygodnia na Kujawach i Pomorzu wypełniają wydarzenia z różnych światów. W Toruniu można posłuchać chórów, ale i progresywnego rocka, w Bydgoszczy poćwiczyć capoeirę, zwiedzić miasto z przewodnikiem, jest też coś dla miłośników teatru i kina. W Inowrocławiu będzie okazja, by spotkać starożytnych Rzymian, a w Służewie (gmina Aleksandrów Kujawski) czeka moc atrakcji w ramach Festynu Służb Mundurowych. Oto nasze podpowiedzi.

BYDGOSZCZ



VIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy - Turniej dla dzieci do lat 12

30 czerwca - 2 lipca (piątek - niedziela), godz. 10:00 - 17:00, Politechnika Bydgoska



Informacje od organizatora: „Zapraszamy wszystkie dzieci do lat 12 na Turniej (kategoria OPEN D), który odbędzie się w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Bydgoszczy. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy nagrody rzeczowe!

Muzyczne urodziny Andrzeja Szwalbego

Informacje od Organizatora: Wydział Edukacji Muzycznej UKW włącza się w bydgoski Rok Andrzeja Szwalnego. Z tej okazji zapraszamy w piątek 30 czerwca o godz. 18:00 do Collegium Copernicanum UKW (ul. Kopernika 1) na koncert w wykonaniu nauczycieli WEM, którzy zaprezentują repertuar muzyki klasycznej. Wystąpią: dr Justyna Jażdżyk - fortepian, dr Witold Kawalec - fortepian, dr Jacek Szczepański - fortepian, dr Krzysztof Lutrzykowski - akordeon i akordina, dr Szymon Łukowski - saksofon. W programie koncertu zostaną zaprezentowane utwory F. Chopina, I.J. Paderewskiego, K. Szymanowskiego, D. Milhauda, E. Granadosa, P. Komorowskiego, S. Czarneckiego, F. Lista i H. Melcera. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Koncert Letni Bydgoskiego Instytutu Głosu

Informacje od Organizatora: „Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert charytatywny - pełen emocji i muzycznej ekspresji! Wystąpią osoby uczące się śpiewu w Instytucie, nasi trenerzy wokalni, a nawet nasz Zespół Wokalny! Zabrzmią znane i lubiane piosenki w ciekawych aranżacjach na głos i fortepian! Występujący podzielą się swoimi emocjami i opowiedzą szczere historie - będzie zarówno intymnie i klimatycznie, jak i radośnie. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Na Przekór”! Przy instrumencie klawiszowym zasiądzie: Kacper Kasprzak - wybitny pianista, aranżer, muzyk sesyjny, absolwent klasy fortepianu jazzowego prof. Krzysztofa Herdzina, akompaniator Katedry Jazzu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Współpracował m.in. z Grażyną Łobaszewską, Moniką Urlik, zespołem Bibobit, Teatrem Kameralnym w Bydgoszczy czy Filharmonią Pomorską.

Zaśpiewają wyjątkowi i zdolni (kolejność przypadkowa): Nina Meszka, Lena Wójcicka, Wiktoria Rataj, Basia Kamrowska, Aleksandra Kwiatkowska, Adam Górniak, Agata Prokop, Patryk Kawczyński, Asia Litwinowicz, Kasia Chylińska, Mateusz Czołgosz, Basia Cieszyńska, Piotr Barwik, Vanessa Dolska, Daniel Nowakowski, Ewa Różańska, Zuzanna Górecka, Ania Szutkiewicz, Filip Czarnecki: Zespół Wokalny: Ania Szutkiewicz, Basia Kamrowska, Basia Cieszyńska, Patryk Kawczyński, Filip Czarnecki, Daniel Nowakowski, Kacper Izbaner."

Zrelaksuj się w Młynach - Warsztaty Body Art

Body art to nowoczesny trening, który ma bardzo dobry wpływ na zdrowie. Łączy jogę, pilates oraz taniec. Warsztaty poprowadzi Agata Bilska – dyplomowana instruktorka ćwiczeń, promotorka zdrowia publicznego, trenerka personalna. Obowiązują zapisy, trzeba też zabrać matę do ćwiczeń.

Koncert YE.STEM, SOMA ULTE

Ye.Stem - zespół punkowy założony w 2021 roku przez Maxa, Smoka, Rolfa grających wspólnie przed laty w Post Regiment oraz Dymitra, wokalistę między innymi zespołu Dubska. Jako gość specjalny wystąpi bydgoska grupa Soma Ulte. Bilety 20 złotych.

Rowerowa Stolica Polski - Rajd Nocny Po Mieście Kończący RSP

Czytaczfest - Zlot Czytelniczy



W ramach wydarzenia odbędą się spotkania autorskie z Martą Bijan, finalistką 4. edycji „X Factora”, autorką tomików poetyckich, opowiadań oraz bestsellerowego thrillera młodzieżowego „Muchomory w cukrze”; Natalią Klewicz, współprowadzącą program w telewizji Polsat „My 3” oraz wokalistką zespołu, mającą na swoim koncie dobrze przyjęty debiut literacki YA „Czy to sen?”; Arkadym Saulskim, pisarzem fantastyki (m.in. trylogii „Zapiski stali”) oraz Beatą Kulecką piszącą na Wattpadzie pod pseudonimem „vquiet”, której powieść „Zabiję cię” – wydana ostatnimi czasy w formie tradycyjnej książki przez wydawnictwo Must Read – była wyświetlana przez użytkowników platformy blisko 3 mln razy. Ponadto w zlocie udział weźmie Nela Mańkowska (Culturomaniaczka) – popularna promotorka czytelnictwa na TikToku, z którą porozmawiamy o promowaniu książek wśród młodzieży. Na CzytaczFest zostanie również wygłoszona prelekcja m.in. dotycząca powstawania audiobooków, którą wygłoszą Aleksandra Szatkowska (producentka produkcji audio) oraz aktorzy: Wiktor Piechowski i Szymon Kukla. Zlot będzie również pierwszą okazją do zobaczenia na żywo kolekcji światowych wydań „Wiedźmina” Andrzeja Sapkowskiego w ponad 20 różnych językach (w tym koreańskim, chińskim czy japońskim). Wydarzenie organizowane jest przez twórców jednego z najpopularniejszych polskich kanałów czytelniczych na YouTube – Strefy Czytacza. Wstęp: 15 złotych. 1 lipca (sobota), godz. 9:00 - 17:00, Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu w Bydgoszczy, ul. Sportowa 2





Spacer „Bydgoskie Osiedla Bez Tajemnic": Osiedle Siernieczek



Wycieczki będą bezpłatne. Na spacery nie trzeba się zapisywać. Wycieczki odbywają się w ramach projektu „Bydgoskie osiedla BEZ TAJEMNIC #2", współfinansowanego ze środków Miasta Bydgoszczy. 1 lipca (sobota), godz. 10:00 - 12:00, boisko przy ul. Sochaczewskiej





Kierunek Wycieczka - Rzeźba w przestrzeni miasta



Informacje od organizatora: „Czy idąc na spacer, do pracy czy po zakupy zwracamy uwagę na otoczenie? Czy widzimy rzeźby, detale czy inne elementy? Podczas spaceru zatrzymamy się na chwilę, zobaczymy co kryją rzeźby które mijamy codziennie ale czy wiemy, dlaczego się tam znalazły." Koszt: 15zł za osobę Szczegóły i zapisy@projektzabytel.pl; 693 379 476 1 lipca (sobota), godz.10:00 - 12:00, Pomnik Walki i Męczeństwa, Stary Rynek





Poznaj Stare Miasto - Spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy



Czas trwania spacerów przez Stary Rynek, Katedrę, Mostową i Wyspę Młyńską: ok. 1,5 godz.; koszt: 15 zł za osobę (dzieci do lat 10 bezpłatnie) Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszy zakup biletu w Informacji Turystycznej lub online. 1 lipca (sobota), godz. 12:30 - 14:00, Bydgoskie Centrum Informacji





Odkryj techniki capoeiry - warsztaty



Mowa o capoeirze, która łączy w sobie zarówno rytmiczne, wręcz akrobatyczne kopnięcia, jak i muzykę oraz taniec. Ruchy w capoeirze są bardzo płynne i rytmiczne, a praktyka i regularne treningi wzmacniają ciało i umysł. Warsztaty poprowadzi Przemysław Frieske - instruktor capoeiry z bydgoskiej grupy Associacao de Capoeira Mestre Bimba. Wstęp wolny. 1 lipca (sobota), godz. 12:30 - 16:30, Młyny Rothera





NOVIKA & MR. LEX - koncert

Novika jako wokalistka zadebiutowała z zespołem Futro, później pojawiała się na płytach Smolika, współpracowała z wieloma producentami, wydała cztery albumy solowe. Niedawno obchodziła jubileusz 20 lat obecności na scenie i z tej okazji wydała album z nowymi wersjami jej przebojów – Novika 2.0. W radiu Kampus prowadzi audycję Lekko. Mr. Lex to dobrze znany klubowym bywalcom dj i radiowiec. Najczęściej występuje w duecie dj’sko-wokalnym z Noviką, z którą odwiedził wszystkie najważniejsze festiwale oraz kluby w Polsce. Zagrał też mnóstwo imprez z kolektywem Rakieta, solo często gości również w Katowicach na imprezach z cyklu ElektroKlub oraz w plenerowym Jazbar Muchowiec. Bilety od 30 złotych. 1 lipca (sobota), godz. 19:00 - 21:00, Wakepark - Myślęcinek





Tre Voci - Con Amore- koncert



„Con Amore” to wieczór wypełniony muzyką i dobrym humorem. Trzy wyjątkowe głosy podczas koncertu wyśpiewają najpiękniejsze utwory o miłości. Zgodnie z tytułem w programie królować będzie piosenka włoska, przeplatana utworami w języku hiszpańskim i francuskim. Nie zabraknie także evergreenów i gorących latynoskich rytmów. Voytek „Soko” Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj to Tenorzy Nowej Generacji, koncertujący od 2015 r. pod nazwą TRE VOCI, co z włoskiego oznacza trzy głosy. Są pierwszym polskim zespołem reprezentującym gatunek classical crossover, spopularyzowany na całym świecie przez artystów takich jak Andrea Bocelli, Sarah Brightman czy Josh Groban. Znani z wielu występów telewizyjnych, zdobywcy Złotej Płyty w kategorii muzyka poważna łączą tenorowe brzmienia swoich głosów z przebojami muzyki popularnej. Ich najnowsza trasa koncertowa, „Con Amore”, to kompilacja najpiękniejszych utworów o miłości i namiętności. Podczas występu usłyszymy m.in. takie przeboje jak „Mambo Italiano”, „Bésame Mucho”, „Torna a Sorrento”, „Il Mondo” czy słynne „Belle” z musicalu Notre Dame de Paris. Koncert biletowany (adria.art.pl). 1 lipca (sobota), godz. 19:00 - 21:00, Opera Nova

Zostań turystą w swoim mieście - Szpiedzy i agenci w międzywojennej Bydgoszczy



Spacery z przewodnikiem odbywają się będą w każdą niedzielę od 4 czerwca do 26. września. W ich trakcie mieszkańcy będą mogli zwiedzić zabytkowe obiekty (m.in. Młyny Rothera, ZPP Ostromecko), muzea (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy), ale i poznawać historię miasta. Wszystko to w towarzystwie przewodników. Zwiedzane będzie nie tylko centrum, ale i poszczególne dzielnice. Fordon, Bartodzieje, Bielawy czy Okole to również cześć historii naszej małej ojczyzny. Prowadzenie spaceru 2 lipca: Krzysztof Drozdowski.



„Dobrze się kłamie ” , spektakl

„Dobrze się kłamie " , spektakl

Kinowy hit na deskach teatru. „Dobrze się kłamie" to astronomicznie zabawny spektakl o skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Kto spośród przyjaciół coś ukrywa? Kto ma na koncie poważne kłamstwa, a kto tylko nieco ściemnia? Odpowiedzi ma dostarczyć niebezpieczna gra... Obsada: Olga Bołądź/Magdalena Lamparska, Katarzyna Kwiatkowska/Agnieszka Warchulska, Anita Sokołowska/Marta Ścisłowicz, Szymon Bobrowski/Jakub Wieczorek Marcin Perchuć/Piotr Grabowski, Bartłomiej Topa/Przemysław Sadowski, Wojciech Zieliński/Marcin Hycnar; Spektakl oparty na filmie Paola Genovesego, adaptacja: Bartosz Wierzbięta, reżyseria: Marcin Hycnar, scenografia: Wojciech Stefaniak, kostiumy: Martyna Kander, asystent reżysera: Agata Zdziebłowska, produkcja: Katarzyna Fukacz, Damian Słonina, Tito Productions, Spektaklove; premiera: 5.12.2019, Teatr Studio Buffo w Warszawie. Czas trwania: 90 minut bez przerwy. Spektakl dla osób dorosłych, dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. 2 lipca (niedziela), godz. 16:00 - 23:59, Opera Nova





Dookoła Śródmieścia - Spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy



Czas trwania: 1,5 godz.; spacer w okolice Fontanny Potop, placu Wolności, ciekawych kamienic, pomnika Łuczniczki; Koszt: 15 zł za osobę (dzieci do lat 10 bezpłatnie) Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszy zakup biletu w Informacji Turystycznej lub online. 2 lipca (niedziela), godz. 12:30 - 14:00, Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2





„Cztery pory roku. Lato” - kuratorskie oprowadzanie sensoryczne



Informacje od organizatora: „Zapraszamy do Ostromecka na spotkanie z cyklu „Cztery pory roku”. I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato? pytał Jan Brzechwa, a my postaramy się opowiedzieć jak wyglądały letnie miesiące w majątku. Nie był to tylko czas słodkiego lenistwa, oj nie! Z niepokojem spoglądano w niebo, czy zbiory będą dobre, zjeżdżali goście-letnicy. Wieczorami rozpalano ogniska, a z polnych kwiatów dziewczęta (i te z pałacu, i te z kuchni) wiły wianki i puszczały je na wiślane fale. Prowadzenie: dr Agnieszka Wysocka, Anna Kornelia Jędrzejewska. Czas trwania spotkania: ok. 2 godz. Koszt udziału: 25 zł, zapisy: recepcja@palaceostromecko.pl. 2 lipca (niedziela), godz. 12:30 - 14:30, Zespół Pałacowo Parkowy Ostromecko





Rzeka Muzyki - Trebunie-Tutki

2 lipca (niedziela), godz. 19:00 - 20:30, Wyspa Młyńska

Trebunie-Tutki – góralski zespół prosto z Podhala, który od lat propaguje ideę polish world music. Elementy rdzennie polskie i podhalańskie łączą się z brzmieniem muzyki świata. W Bydgoszczy zespół wystąpi z koncertem „Góralska siła" – będzie to energetyczne i barwne widowisko muzyczno- taneczne. Usłyszymy największe przeboje zespołu, powstałe przy współpracy z jamajską grupą Twinkle Brothers.





Kino Plenerowe nad Kanałem Bydgoskim

2 lipca (niedziela), godz. 20:45 - 22:45, V Śluza na Starym Kanale Bydgoskim

Informacje od organizatora: „Zapraszamy na kino plenerowe nad Kanałem Bydgoskim

Gdzie: V śluza, ul. Czarna Droga. Film: „A oni dalej grzeszą, dobry Boże!". Przyjdźcie solo, z miłością lub ze znajomymi, sąsiadami! Weźcie ze sobą kocyki i karimaty. To będzie wspaniały rodzinny wieczór pełen śmiechu!" Wydarzenie realizowane ze środków Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

TORUŃ



Koncert Made in Warsaw

30 czerwca (piątek), godz. 20:00, Kombinat Kultury, ul Podmurna 1/3 Toruń

Informacje od organizatora: „To już 11. edycja Memoriału Jona Lorda, a co za tym idzie właśnie stuknęło nam 10 lat działalności pod szyldem Made in Warsaw! Początkowo jedynie okazjonalnej, corocznej przygody z muzyką współtworzoną przez Jona Lorda, w ostatnim okresie bardziej intensywnej, związanej z trasami koncertowymi, a zwieńczoną wisienką na torcie w postaci autorskiego utworu „Chory Sen" (a to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie)." Cena biletu: 50 złotych.

Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura" - dzień 2

2 lipca (niedziela), godz. 17:00, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.

al. Solidarności 1/3

Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura" jest jednym z najistotniejszych i najciekawszych punktów na letniej, kulturalnej mapie zarówno Torunia, jak i całego województwa kujawsko-pomorskiego. Główną jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych i nowoczesnych wnętrzach architektury toruńskiej.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II".

W programie The best of Karl Jenkins - Symphonic Adiemus

Wystąpią: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Chór Astrolabium (przygotowanie chóru - Kinga Litowska), Dainius Pavilionis (Litwa) – dyrygent

21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest Kujawy i Pomorze

27 czerwca-2 lipca, godz. 10:00-22:15, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o, al. Solidarności 1/3





„Kocie opowieści”

30 czerwca (piątek), godz. 10:00-11:00/12:00-13:00, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

„Kocie opowieści"

30 czerwca (piątek), godz. 10:00-11:00/12:00-13:00, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Informacje od organizatora: „Czy wiesz, że w samej Polsce może żyć nawet 6 milionów kotów? W domach, na podwórkach czy na ulicach. Jedni je kochają, inni niekoniecznie. Jedni się ich boją, inni przypisują im nadzwyczajne moce. W trakcie zajęć przybliżymy sięgającą kilku tysięcy lat burzliwą historię relacji ludzi z kotami. Dowiemy się, jak odczytywać kocie zachowania. Poznamy najpopularniejsze rasy oraz dzikich kuzynów tych zwierząt. Będzie również okazja, aby stworzyć podobiznę kota ze świecącymi oczami i zabrać ją do domu. Zajęcia warsztatowe są przeznaczone dla uczestników od 6. roku życia. Podczas warsztatów uczestnik przebywać musi pod opieką pełnoletniego opiekuna/rodzica." Bilety do nabycia - TUTAJ

Zakochany piątek: „Piosenki o miłości”

30 czerwca (piątek), godz. 18:45, Kino Camerimage

Informacje od organizatorów: „Doceniony na Festiwalu w Gdyni w 2021 roku, debiut reżyserski Tomasza Habowskiego, to opowiedziana z dużym wyczuciem, burzliwa historia relacji dwojga młodych artystów. Muzyk Robert (rewelacyjny Tomasz Włosok) podczas przyjęcia urodzinowego swojego ojca, poznaje utalentowaną śpiewającą kelnerkę Alicję. W łączącej ich ogromnej wrażliwość muzycznej i niespotykanym talencie dziewczyny, chłopak postrzega szansę na wyjście z przytłaczającego cienia trudnego patriarchy (Andrzej Grabowski). Czy niepewna siebie piosenkarka poradzi sobie z presją i odnajdzie swój własny głos?" Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowe 13 zł - do nabycia TUTAJ

„Kopernik Odkrywca” spektakl plenerowy

30 czerwca (piątek), godz. 21:00, Rynek Staromiejski





„Festiwal Per Musicam Ad Astra” - przesłuchania konkursowe i koncerty

28 czerwca-2 lipca, Centrum Kultury Dwór Artusa

„Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej ASTROLABIUM z siedzibą w Toruniu, we współpracy z niemiecką agencją meeting music, zaprasza na na X edycję Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Mikołaja Kopernika PER MUSICAM AD ASTRA, która odbywa się w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2023 w Toruniu."

„Festiwal Per Musicam Ad Astra" - przesłuchania konkursowe i koncerty

28 czerwca-2 lipca, Centrum Kultury Dwór Artusa

„Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej ASTROLABIUM z siedzibą w Toruniu, we współpracy z niemiecką agencją meeting music, zaprasza na na X edycję Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Mikołaja Kopernika PER MUSICAM AD ASTRA, która odbywa się w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2023 w Toruniu."

Program wydarzenia: TUTAJ Teatr ,,Baj Pomorski" zaprezentuje wyjątkowe przedstawienie plenerowe! „Popłyniemy razem na wielkim statku ,„The Globe" poprzez wzburzone morze inflacji, pandemii i wojen! Celem naszej wyprawy jest znalezienie Kapitana na miarę naszych czasów, który poprowadzi okręt ku bezpiecznej przyszłości… Spektakl będzie pochwałą nauki, sztuki oraz miłości. Spektakl będzie poprzedzony paradą z Rynku Nowomiejskiego na Rynek Staromiejski, a właściwe widowisko zagrane zostanie w przestrzeni pomiędzy kościołem akademickim pw. Świętego Ducha a Ratuszem Staromiejskim". - czytamy w komunikacie organizatorów.





Piracki piknik na ruinach Podominikańskich

1 lipca (sobota), godz. 12:00-16:00

To doskonała okazja do integracji dla całych rodzin! W programie przewidziano liczne atrakcje dla małych piratów, ale też dla fanów syren! Przez cały dzień, od godziny 12:00 aż do 16:00 uczestnicy pikniku będą mogli stworzyć własną, bransoletkę, a tylko do godziny 14:00 będzie możliwość wykonania własnej, pirackiej szabli. Oprócz tego w godzinach 14:00-15:00 odbędą się warsztaty tworzenia magnesów „Siatki Pirackie”. Od 14:00 do 16:00 odbywać się będą animacje, w trakcie których najmłodsi piraci wykonają duży statek piracki, będą poszukiwać zaginionej skrzyni ze skarbem oraz wybiorą się na rejs po morzu. Warsztaty „Piracka luneta” trwać będą godzinę – od 15:00 do 16:00. Uczestnicy przez cały dzień będą mogli też zakręcić pirackim kołem fortuny i wygrać atrakcyjne nagrody! Biorący udział będą mogli zrobić sobie warkoczyki oraz kolorowe tatuaże. Wstęp wolny.

17. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego 2023

2 lipca (sobota-niedziela), godz. 15:30-23:00, Amfiteatr przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu