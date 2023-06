Kaktus w prezencie dla prezydenta Włocławka – od polityków Prawa i Sprawiedliwości

Co wy wiecie o powiecie - to tytuł konkursu na 25-lecie powiatu świeckiego. Zabawa polega na nakręceniu krótkiego filmu o najciekawszych miejscach, bądź… Czytaj dalej »

Fiut Kociewski to kolejny produkt z naszego regionu wpisany na listę produktów tradycyjnych. Ta ciemna słodka masa do smarowania pochodzi z Kociewia z gminy… Czytaj dalej »

– Pan minister Andrzej Adamczyk przekazał tego oto symbolicznego kaktusa ... – Minister oglądał między innymi świeżo wybudowany dworzec. Prezydent miasta powinien przeprosić mieszkańców za swoje kłamstwa z 2018 roku, gdy mówił, że ten dworzec nigdy nie powstanie, że prędzej mu kaktus na ręce wyrośnie... - Prezydent naszego miasta z ogromnym uporem twierdził na wielu konferencjach, że mówimy nieprawdę, ale nie przeszkodziło to włodarzowi miasta Włocławka zaprosić na Facebooku do świeżo przeniesionej kasy z tymczasowego dworca, który już został zlikwidowany... – Panie prezydencie, więcej wiary w ludzi więcej wiary w polski rząd... – mówili posłanka Joanna Borowiak i Janusz Dębczyński – szef klubu prawicowych radnych. Prezydenta Włocławka politycy PiS nie zastali w gabinecie, był na spotkaniu poza ratuszem.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.