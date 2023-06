Politechnika Bydgoska i Szpital MSWiA: umowa o współpracę już podpisana [wideo]

Co wy wiecie o powiecie - to tytuł konkursu na 25-lecie powiatu świeckiego. Zabawa polega na nakręceniu krótkiego filmu o najciekawszych miejscach, bądź… Czytaj dalej »

Fiut Kociewski to kolejny produkt z naszego regionu wpisany na listę produktów tradycyjnych. Ta ciemna słodka masa do smarowania pochodzi z Kociewia z gminy… Czytaj dalej »

W spotkaniu uczestniczył wiceminister MSWiA Błażej Poboży, minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, a także rektor prof. Marek Adamski oraz dyrektor szpitala Marek Lewandowski. – Po 20 latach medycyna wróci do Bydgoszczy – mówił minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, który nie ukrywał, że był osobiście zaangażowany w zabiegi o uruchomienie tego kierunku w swoim mieście. Politechnika Bydgoska już pod koniec lutego ogłosiła, że chce kształcić lekarzy. Medycyna ma być dziewiątym wydziałem na tej uczelni. – Wymaga to jednak starannych przygotowań – podkreślił rektor Politechniki Bydgoskiej prof. Marek Adamski. Warunkiem uruchomienia tego kierunku i utworzenia nowego wydziału jest pozyskanie odpowiedniego zaplecza dla kształcenia medyków. Pomoże w tym szpital będący w dyspozycji MSWiA. – Cieszę się, że jedną z placówek klinicznych, w której będą prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów, będzie szpital resortu spraw wewnętrznych – mówił podczas podpisywania dokumentów wiceminister MSWiA Błażej Poboży. Zgodnie z planem jesienią w Bydgoszczy ma powstać wydział lekarski. Kształcenie studentów ma ruszyć w roku akademickim 2024/25.

