Narozrabiali i wyjechali za granicę. Policja zlokalizowała małżonków z Grudziądza [wideo]

Kobieta była ścigana listem gończym do odbycia kary za kradzież i jazdę pod wpływem alkoholu, natomiast jej mąż miał zdecydowanie więcej „za uszami”. 35-latek powinien odbyć łączną karę prawie 4,5 roku więzienia za zniszczenie mienia, kradzież z włamaniem oraz jazdę pod wpływem alkoholu. Policja zatrzymała parę.

Kobieta poszukiwana była do odbycia kary za kradzież i jazdę pod wpływem alkoholu, natomiast jej mąż miał zdecydowanie więcej „za uszami”. 35-latek powinien odbyć łączną karę prawie 4,5 roku więzienia za zniszczenie mienia, kradzież z włamaniem oraz jazdę pod wpływem alkoholu.

Oboje, jak wynikało z informacji, które zdobyli policjanci, przebywali poza granicami Polski. Gdy wrócili do rodzinnego miasta, czyli do Grudziądza, zostali zatrzymani. Ponieważ za 30-latką, jak i jej 35-letnim mężem wystawione były listy gończe trafili prosto do zakładów karnych. Kobieta po uiszczeniu wymaganej grzywny wróciła do miejsca zamieszkania.