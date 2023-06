Posłowie PiS z regionu: decyzje rządu zapewnią bezpieczeństwo obywateli i kraju [zdjęcia]

2023-06-29, 14:48 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Czy politycy Platformy Obywatelskiej podtrzymują swoje stanowisko w sprawie relokacji migrantów i czy nadal uważają, że mur na granicy z Białorusią należy rozebrać? O to pytali na czwartkowej konferencji pasowej posłowie Prawa i Sprawiedliwości z okręgu bydgoskiego: Tomasz Latos, Ewa Kozanecka i Piotr Król.

– Warto powiedzieć „sprawdzam”, chociażby w formie referendum. Czy prawdą jest to, jak deklarowali przedstawiciele Platformy (Obywatelskiej – przyp.), że należy rozegrać tę przeszkodę, to wzmocnienie granicy polsko-białoruskiej? Jeżeli dojdą do władzy, czy należy przyjmować te wszystkie osoby, bo przypomnę, że tak mówiono. Wspomniano, że później będziemy najwyżej ich sprawdzać, ale należy wszystkich przyjąć – podkreślił poseł Tomasz Latos.



Jak zadeklarowała Ewa Kozanecka, obecna władza nie zgodzi się na przymusową relokację. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że nie możemy być przymuszani do przyjmowania imigrantów i na pewno nie zgodzimy się na przymusową relokację imigrantów. Będziemy podejmować odważne decyzje, ale tylko takie, które zapewnią bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, obywatelom i Polsce.



– Od początku tego roku Straż Graniczna odnotowała w sumie blisko 10 tysięcy prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W sposób ewidentny widać, że to zapora była potrzebna i trudno sobie wyobrazić, jakby ta ochrona granicy miała wyglądać, jak ona byłaby trudna, gdyby tej zapory nie było – dodał Piotr Król.



O problemie relokacji migrantów, na posiedzeniu Rady Europejskiej, będą dziś i jutro rozmawiać szefowie państw i rządów Unii Europejskiej. Do Brukseli udał się m.in. polski premier Mateusz Morawiecki. Podobne jak w Bydgoszczy konferencje polityków PiS odbędą się dziś i jutro w całej Polsce.



Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli stanowisko negocjacyjne ws. reformy regulacji migracyjnych w Unii. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z PE. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego, który zawiera m.in. system obowiązkowej solidarności.