Zarzuty i przełom w sprawie poparzenia w Family Parku. Podejrzani nie przyznają się do winy

2023-06-29, 13:01 Maciej Wilkowski/Redakcja

Urodziny zorganizowane w bydgoskim centrum zabaw zakończyły się interwencją pogotowia i policji. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Tomasz Kaźmierski

Są zarzuty w sprawie wypadku, do którego doszło w centrum zabaw w Bydgoszczy. Przypomnijmy – w listopadzie 2022 roku w Family Parku, podczas pokazów chemicznych na imprezie urodzinowej, poparzone zostały dwie dziewczynki.

Do poszkodowanych zaliczono także pozostałe dzieci i pracownika, który nie był odpowiednio przeszkolony i zabezpieczony. – Kluczowe dla tego śledztwa były opinie biegłych i ekspertyzy – mówił Adam Lis, zastępca prokuratora rejonowego w Prokuraturze Bydgoszcz-Północ.



– Możemy powiedzieć, że opinie te spowodowały przełom w sprawie. Zarówno opinia fizykochemiczna, jak i głównie opinia biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spowodowały, że prokuratura zdecydowała się przedstawić zarzuty trzem osobom. Właścicielowi spółki, będącej właścicielem tej jednostki, jak i również dyrektorowi jednostki i kierownikowi zmiany – dodał Adam Lis.



Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Za zarzucane im czyny grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia w tej sprawie ma trafić do sądu w połowie lipca.



Więcej w rozmowie Macieja Wilkowskiego z Adamem Lisem.