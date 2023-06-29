2023-06-29, 12:00 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Частину колії буде демонтовано, тому трамваї на цій ділянці не курсуватимуть, а для іншого транспорту буде введено обмеження руху/fot. ilustracyjna, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Ускладнення руху в центрі Бидгощі. З 1 липня вул Гданська зачинена для трамваїв. На борту із Сократом та Ейнштейном. Видовище просто неба в Торуні.

З 1 липня відбудуться серйозні зміни в організації дорожнього руху на вул. Гданська в Бидгощі. Частину колії буде демонтовано, тому трамваї на цій ділянці не курсуватимуть, а для іншого транспорту буде введено обмеження руху. Це пов'язано з ремонтом каналізації, а саме будівництвом резервуарів. Роботи проходитимуть у трьох місцях: на Placu Wolności, вул. Słowackiego та ал. Mickiewicza. Подробиці на сайті Управління міських доріг і громадського транспорту в Бидгощі.



Парад вулицями міста, вистава, а також анімація на будівлях – завтра в Торуні відбудеться спектакль просто неба «Коперник-відкривач». Унікальний проєкт готує театр „Бай Поморский”. Герої спектаклю відправляться в круїз на пошуки Капітана. На борту корабля буде Микола Коперник, Сократ і Ейнштейн. Розпочнеться проєкт парадом, який о 20:45 вирушить із Нової Міської площі в бік Староміської площі, де й відбудеться видовище.



У суботу в Іновроцлаві сюрприз для любителів мотоциклів. На Солі відбудеться мотопробіг. Ви зможете побачити машини та зустрітися з любителями їзди на двох колесах. 1 липня опівдні розпочнеться мотопарад від вул. Раковича. А о 13:00 заплановані покази перед Galeria Solna.