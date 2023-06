Jak wygląda powiat świecki oczami mieszkańców i turystów? Czas złapać za kamerę!

2023-06-29, 12:13 Marcin Doliński/Redakcja

Powiat świecki czeka na filmiki przedstawiające najciekawsze miejsca z regionu. Organizatorzy zapowiadają atrakcyjne nagrody/fot. Wikipedia

Co wy wiecie o powiecie – to tytuł konkursu na 25-lecie powiatu świeckiego. Zabawa polega na nakręceniu krótkiego filmu o najciekawszych miejscach, bądź ludziach związanych z powiatem świeckim.

– Bardzo chcielibyśmy świętować nasze urodziny z naszymi mieszkańcami. Dlatego zapraszamy ich do takiej zabawy pod tytułem „Co wy wiecie o powiecie”, a konkretnie do nakręcenia krótkiej, filmowej opowieści o wybranej miejscowości, bądź całym powiecie. O jakimś ciekawym miejscu walorach turystycznych lub przyrodniczych, bądź też o interesujących mieszkańcach naszego powiatu. Chcielibyśmy, żebyście pokazali nam powiat świecki waszymi oczyma, a my pokażemy je dalej – mówiła sekretarz powiatu, Iwona Karolewska.



Filmiki można przesyłać do 31 sierpnia. – Szczegóły znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej csw.pl. Dodam tylko, że naprawdę warto wziąć udział w tej zabawie. Czekają atrakcyjne nagrody. Pierwszą z nich będzie nocleg dla dwóch osób w jakimś ciekawym obiekcie turystycznym powiatu świeckiego, kolacja, bądź jeszcze inne atrakcyjne nagrody.



W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Organizatorzy czekają nad prace do 31 sierpnia. Więcej informacji, w tym formularz i regulamin konkursu na stronie powiatu świeckiego.