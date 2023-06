Kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił pieszego na trasie S5 i odjechał z miejsca wypadku

„Mobbing w pracy i co dalej'... to hasło konferencji, która odbyła się w Bydgoszczy. W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się inspektorzy pracy, psychologowie… Czytaj dalej »

28 czerwca pod wieczór, na trasie z Suchej na Pomorzu do Bruchniewa spotkało się aż 90 rowerzystów. Wszystko po to, aby kręcić kilometry i wygrać w rywalizacji… Czytaj dalej »

Co wy wiecie o powiecie - to tytuł konkursu na 25-lecie powiatu świeckiego. Zabawa polega na nakręceniu krótkiego filmu o najciekawszych miejscach, bądź… Czytaj dalej »

Nie żyje 35-latek potrącony przez samochód. Do zdarzenia doszło przed północą. W spacerującego drogą mężczyznę uderzyło auto i odjechało. Policjanci szukają kierowcy. – Według wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego, pracujących na miejscu wynika, że nieznany kierujący potrącił pieszego idącego jezdnią i odjechał z miejsca zdarzenia. W wyniku tego potrącenia 35-letni mieszkaniec Płocka poniósł śmierć na miejscu. Policjanci ze Świecia poszukują pojazdu oraz kierowcy, biorącego udział w zdarzeniu – powiedziała komisarz Joanna Tarkowska z policji w Świeciu. Dlatego funkcjonariusze proszą o kontakt ewentualnych świadków potrącenia. – Jednocześnie zwracamy się z apelem do osób, które były świadkami tego zdarzenia, bądź też mają jakiekolwiek informacje na ten temat z prośbą o kontakt osobisty z funkcjonariuszami lub telefonicznie z dyżurnym jednostki. Na chwilę obecną nie wiemy, dlaczego pieszy znajdował się na drodze ekspresowej, pomimo obowiązującego zakazu ruchu pieszych na tego typu drogach.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.