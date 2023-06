Uczniowie z Solca Kujawskiego będą korzystać z tańszych biletów MZK w Bydgoszczy [wideo]

2023-06-28, 20:53 Tatiana Adonis/Redakcja

Uczniowie z Solca Kujawskiego będą korzystać z tańszych biletów MZK w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Umowę podpisali prezydent Bydgoszczy i burmistrz Solca. – To kolejny krok w budowaniu relacji metropolitalnych - mówili Rafał Bruski i Teresa Substyk. Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2023 roku.

To oznacza, że uczniowie dojeżdżający z Solca do Bydgoszczy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej na takich samych zasadach, jak bydgoscy uczniowie. W planach na przyszłość jest też uruchomienie podmiejskiej linii autobusowej między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim.



– To już kolejna tego typu umowa. Mamy ich już kilkanaście, oczywiście związane są z uruchomieniem linii podmiejskich (...). Z innymi gminami nadal rozmawiamy – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

– Od chwili, kiedy tylko podjęliśmy decyzję, że chcemy, żeby nasi uczniowie taką kartę posiadali, Rada Miasta Bydgoszczy od razu podjęła stosowną uchwałę – mówi Teresa Substyk. – Nasza rada także. Jest to jakby dalsze przybliżenie Solca Kujawskiego do miasta Bydgoszczy i do metropolii. Rozważamy, czy będzie też możliwość uruchomienia komunikacji miejskiej między Bydgoszczą a Solcem.



– Wiem, że nie jest to łatwe, głównie z powodów finansowych, ale doczekamy i tego momentu, że będziemy mogli to zrealizować – mówi prezydent Bruski.



Miesięczny bilet uczniowski kosztuje 10 zł, roczny 100 zł. Bilety obowiązują na liniach dziennych w I i II strefie. Z uprawnień skorzysta młodzież posiadająca Metropolitalną Kartę Uczniowską wraz z ważną legitymacją szkolną. Podobne umowy obowiązują już z gminą Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko i Mrocza.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.