Kto obrażał w sieci reportera Polskiego Radia PiK? IP prowadzi do domu szefa Camerimage

„Mobbing w pracy i co dalej'... to hasło konferencji, która odbyła się w Bydgoszczy. W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się inspektorzy pracy, psychologowie… Czytaj dalej »

W ubiegłym roku roku reporter Polskiego Radia PiK, Michał Zaręba ujawnił na naszej antenie wysokość wydatków Torunia na zorganizowanie Grand Prix na żużlu. Efekty jego dochodzenia zostały potem opisane przez inne media, m.in. portal „Dzień Dobry Toruń". Pod artykułem tego portalu znalazł się wpis brzmiący: „Zaręba to hiena medialna. Wstyd że w PiK tacy pracują”. Dziennikarz postanowił sprawdzić, kto jest autorem obraźliwego wpisu, więc złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia. Policja ustaliła, że komputer, z którego pisano znajduje się w mieszkaniu Marka Żydowicza – twórcy festiwalu Camerimage. Marek Żydowicz podczas przesłuchania przez policję stwierdził, że nie jest autorem wpisu, i że nie obrażał żadnych dziennikarzy w Internecie, nie komentował też działalności Michała Zaręby. Zwróciliśmy się do Marka Żydowicza o komentarz w tej sprawie i czekamy na odpowiedź. Sprawę bada Sąd Rejonowy w Toruniu. Redaktor Michał Zaręba podkreśla, że wpis i pomówienie są poniżające w oczach opinii publicznej i narażają na utratę zaufania potrzebnego dla sprawowanej przez niego funkcji dziennikarza. Na co dzień zajmuje się poważnym dziennikarstwem, w tym tematami społecznymi. „Hieną" natomiast określa się pogardliwie i obraźliwe dziennikarzy polujących na sensację lub ją wywołujących. Przypomnijmy, że Michał Zaręba w swojej pracy wielokrotnie przyglądał się m.in. inwestycjom związanym z Fundacją Tumult i Festiwalem Camerimage.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.