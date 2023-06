Specjaliści o mobbingu w pracy. To trudny temat, ale pracownik nie jest bez szans

2023-06-28, 17:12 Redakcja

„Mobbing w pracy i co dalej"... to hasło konferencji, która odbyła się w Bydgoszczy. W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się inspektorzy pracy, psychologowie i przedstawiciele firm. Wszyscy byli zgodni: aby skutecznie walczyć z mobbingiem trzeba podnosić świadomość pracodawców i pracowników.

W czasie konferencji o swoich przeżyciach mówił Ryszard Musielewicz – prezes Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna"



– Sam byłem poddawany tej niecnej procedurze, zakończonej zresztą wyrokiem sądu (...). Rzadko się to zdarza: jestem jednym z nielicznych, którym udało się wygrać sprawę w sądzie (...). Ja jestem ofiarą, która doświadczyła pourazowego stresu traumatycznego (...). Gdybyśmy zmierzyli mi w czasie tej rozmowy ciśnienie, podejrzewam, że wzrosłoby. Przestaje już być sobą, jestem troszeczkę zdenerwowany, co być może widać i słychać. Normalnie raczej jestem pogodny...



– mówili Ryszard Musielewicz, a także Andrzej Bugalski i Dariusz Lewandowski z Inspekcji Pracy w Bydgoszczy



Do bydgoskiej Inspekcji Pracy zgłoszeń dotyczących mobbingu wpływa nawet kilkaset rocznie. W większości są to spory, które trafiają na wokandę sądu pracy. Jak podkreślają specjaliści, temat mobbingu jest wielowątkowy, a jego badanie trwa od około 30-40 lat.



Patronem medialnym konferencji było Polskie Radio PiK.



