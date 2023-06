Minister Andrzej Adamczyk: „Zlikwidujmy wykluczenie kolejowe Ciechocinka"

2023-06-28, 17:50 Robert Erdmann/Redakcja

12 mln zł - tyle kosztować ma rewitalizacja trasy kolejowej z Ciechocinka do Aleksandrowa Kujawskiego. Pieniądze są, projekt też – mówił w Ciechocinki minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Potrzeba jednego – woli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, aby utrzymać to połączenie - podkreślił minister, przypominając, że linię zlikwidowano w 2011 roku.

– Spółka PKP Polskie Linie kolejowej jest w stanie linię kolejową do Aleksandrowa na powrót przystosować do przejazdu pociągów, ale to jest praca bez sensu, jeżeli nie będziemy mieli zapewnionych regularnych przewozów kolejowych – mówi minister Andrzej Adamczyk. – I tutaj wszystko w rękach marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, tutaj wszystko w rękach samorządu zapewne, ale i powiatu, i miasta, ale to pan marszałek organizuje przewozy regionalne. Zwracam się do pana marszałka z apelem i prośbą zarazem: zlikwidujmy to wykluczenie komunikacyjne Ciechocinka.



W tym samym spotkaniu uczestniczył członek Zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany. Podkreślił konieczność wyremontowania zabytkowego dworca w Aleksandrowie Kujawskim, wskazał jednak na kilka problemów.



– Obejrzałem ten budynek. Funkcji dworcowej w tej chwili tu nie ma – mówi Ireneusz Maślany. – To jest niedobre, uważam, że ten dworzec należy wyremontować (...). Rozmawiałem z panem burmistrzem. Deklarujemy jako PKP gotowość do rozpoczęcia rozmów, w jaki sposób możemy to wspomóc, przybliżyć szansę na wykonanie remontu (...). Niezbędny jest aktualny program funkcjonalno-użytkowy, niezbędny jest pomysł na zagospodarowanie całej powierzchni. W tej chwili wykorzystywanych jest, jak się zorientowałem, być może około 1000 z 7000 metrów, czyli znikoma część. Reszta stoi pusta – mówi Maślany.



Tymczasem, jak już zapowiedział marszałek Piotr Całbecki, jesienią ma być przyjęty Wojewódzki Plan Transportu Publicznego, który będzie podstawą do przywrócenia tego połączenia. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z Ciechocinkiem, Aleksandrowem, Kujawskim i powiatem. Jak wyjaśnia marszałek województwa – zgodnie z ustawą o transporcie publicznym, połączenia lokalne organizowane są przez samorządy. Piotr Całbecki zastanawia się jak można pomoc samorządom. Rozważane jest też przedłużenie połączeń w stronę Torunia i Włocławka. Marszałka ucieszyła informacja, że ministerstwo planuje remont trasy Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek.



Linia kolejowa numer 245 została otwarta w 1867 roku jako odnoga linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej. Na linii kursowały wtedy pociągi relacji Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek i Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski. 31 maja 1985 r. linia została zelektryfikowana. Do początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku odbywał się po niej również ruch towarowy, głównie transport soli ze znajdującej się na obrzeżach Ciechocinka warzelni. 1 czerwca 2008 roku Urząd Marszałkowski w Toruniu zmienił całkowicie ofertę przewozową na linii – liczbę pociągów ograniczono z 15 do 5 na dobę. Pozostała tylko jedna para pociągów Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek, a pozostałe 4 kursowały na trasie Ciechocinek - Aleksandrów Kujawski - Toruń Wschodni.

Linia miała przede wszystkim znaczenie turystyczne. Łączy uzdrowisko w Ciechocinku z linią kolejową nr 18 Kutno – Piła Główna w Aleksandrowie Kujawskim (źr. Wikipedia).